Guinée: Manifs de l'opposition - Condé va-t-il céder à la pression de la rue ?

Car, Dieu seul sait ce qu'untel entêtement pourrait avoir comme conséquences pour la Guinée. De plus, il n'aura pas échappé aux observateurs que le président guinéen est en train de s'enfermer de plus en plus dans une logique qui le rend pratiquement réfractaire aux critiques. Ce qui est un état d'esprit hautement dangereux, face à une opposition qui ne veut pas se laisser conter fleurette.

Et comme bien des opposants historiques de sa trempe parvenus au pouvoir, Alpha Condé risque de rater son rendez-vous avec l'Histoire, au moment de joindre la parole à l'acte pour donner une belle leçon de démocratie au monde entier. Mais si la Guinée devait s'embraser à cause de ses velléités monarchistes, il en porterait l'entière responsabilité devant l'Histoire.

Pour l'heure, si Alpha Condé tente de se montrer comme étant « le messie » de la Guinée et le « pacificateur » après tant d'années de troubles sociopolitiques, il reste qu'en ne disant rien depuis que l'opposition est vent debout contre ses faits et gestes qui corroborent ses velléités de sauter la clause limitative du mandat présidentiel, il sera tenu pour responsable du pourrissement de la situation nationale qui pourrait servir de prétexte à l'armée pour réapparaître dans la vie politique.

Ces manifestations de l'opposition, on le sait, sont dirigées contre le président Alpha Condé qui, non seulement se refuse à organiser les élections communales alors que l'accord politique du 12 octobre 2016 avait proposé leur tenue courant février 2017, mais aussi adopte une attitude pour le moins ambiguë quant au respect du nombre de mandats présidentiels.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.