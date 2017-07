Burkina Faso: Ministère en charge de l'économie

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), a organisé, le vendredi 21 juillet 2017 à Ouagadougou, l'assemblée sectorielle de ses projets et programmes. Onze structures sont au vert, six à l'orange et un est au rouge.

L'Assemblée générale des projets et programmes du Burkina Faso se tiendra bientôt et le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) se prépare pour y prendre part. A cet effet, il a organisé le vendredi 21 juillet 2017 à Ouagadougou, l'assemblée sectorielle de ses projets et programmes qui se tient chaque deux ans.

Ainsi, l'analyse de la gestion 2015- 2016 des 18 projets et programmes a montré que 11 sont au vert. Cela signifie, selon l'inspecteur général des finances, Moussa Dama, par ailleurs président du comité d'évaluation des projets et programmes du MINEFID, qu'ils respectent les critères d'efficacité et de bonne gouvernance.

« Ils ne présentent donc pas de risques de non-atteinte des objectifs assignés », a-t-il ajouté. Toutefois, six ont été classés orange c'est-à-dire « qu'ils présentent des risques modérés pour l'atteinte des objectifs ».

Le seul programme dont le compteur est rouge est celui chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Cela s'explique par le fait que les fonds étaient gérés directement par les partenaires. De ce fait, il y avait des difficultés de collaboration avec les bailleurs.

C'est un projet qui a duré à peine trois ans et il est clôturé », a-t-il annoncé. De façon générale, M. Bama a relevé une amélioration des performances par rapport à l'évaluation passée.

« Les taux de décaissement ont augmenté. Nous sommes passés de deux à un seul programme au rouge », s'est-il réjoui. Pour la ministre de l'Economie des Finances et du Développement, Halizatou Rosine Coulibaly, il y a des efforts qui ont été faits.

« Le plus important est de prendre conscience des difficultés pour les résoudre », a-t-elle souligné.

Dans cette dynamique, l'évaluation a mis à nu plusieurs contreperformances dont la justification hors délai des ressources de contrepartie, l'absence de rapports d'audits, la non tenue à bonne date des rapports trimestriels.

A ce propos, le directeur général des études et des statistiques sectorielles du MINEFID, Souleymane Nabollé, a soutenu que des recommandations et des solutions ont été proposées aux projets et programmes en difficultés pour l'atteinte des résultats escomptés.