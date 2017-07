Burkina Faso: Centre médical urbain de la Patte d'Oie

Rénovée, la maternité du Centre médical urbain de la Patte d'Oie, ex-secteur n°15 de Ouagadougou, a été inaugurée, le jeudi 20 juin 2017.

Les services de la maternité du Centre médical urbain (CMU) de la Patte d'Oie, ex-secteur n°15 de la ville de Ouagadougou, sont désormais à mesure d'offrir des prestations de meilleures qualités à ses patients. En effet, réhabilitée et équipée, la maternité a été réceptionnée, le jeudi 20 juillet 2017. Cette réalisation est l'œuvre de l'association «La main sur le cœur».

Selon sa présidente, Mariam Nana Diawara, l'initiative d'apporter leur soutien à cette maternité est née du constat fait par certains membres de l'association qui y reçoivent leurs soins, dans des conditions difficiles auxquelles sont confrontées le personnel médical de cette maternité.

«Nous avons pris la décision, à la suite d'une visite à travers laquelle nous avons constaté un certain nombre de besoins qui pourraient soulager le quotidien du personnel et des patientes, de mener une action afin d'améliorer les standards de ce service», a-t-elle affirmé. Cette association qui s'est donnée pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations du Burkina Faso a réhabilité la maternité à hauteur de 25 millions de F CFA.

Réalisé en matériaux définitifs, le joyau comprend, entre autres, trois salles d'hospitalisation, une salle de tri (post-natales, archives et réfectoire), un Centre d'éducation et nutritionnelle (CREN), une salle de vaccination, des toilettes ultra modernes répondant aux normes d'hygiène.

Ces locaux sont dotés d'équipements modernes «performants» dont deux tables d'accouchement, une vingtaine de lits, une douzaine de berceaux, 10 boîtes d'accouchement, un tensiomètre électronique, 2 aspirateurs (électrique et naturel).

Aussi, pour prévenir les désagréments que causent les coupures d'électricité, l'ensemble de l'équipement est protégé par l'énergie solaire.

Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, a loué l'action en ce sens qu'elle permettra d'apporter un service de qualité pour la santé de la mère et de l'enfant de l'arrondissement n°12, partant la population du quartier Patte d'Oie.

«Cette œuvre salutaire s'inscrit dans l'atteinte des objectifs des projets santé 1 et 2 du programme santé et développement social qui consistent à l'amélioration des infrastructures sanitaires spécialisées et au renforcement des équipements sanitaires», a indiqué le bourgmestre. Aussi, il a invité les autres associations à emboîter le pas.

Un bel exemple

Quant au médecin-chef du CMU, Amadou Barro qui s'est dit ému, a qualifié le geste de bouffée d'oxygène pour le centre. «Ce don vient soulager les conditions de travail du personnel de santé et aussi les besoins d'une offre de qualité au profit des populations dans un contexte de gratuité des soins», s'est-il exprimé.

Egalement, il a traduit leur reconnaissance au donateur et lui a rassuré qu'ils prendront soin de ce «cadeau». «En réhabilitant cette maternité vous avez fait montre d'un bel exemple d'appui accompagnement des initiatives de développement sanitaire et cela dans un mécanisme innovant de partenariat Sud-Sud tel que souhaité par les politiques sectorielles en matière de développement sanitaire», a signifié le médecin chef du CMU de l'ex-secteur n°15.

Par ailleurs, il a exposé quelques problèmes du centre car a-t-il dit, les chantiers sont encore nombreux. «L'absence d'un laboratoire d'analyse médical permettant des diagnostics précoces de l'anémie, principale cause de morbidité est fortement préjudiciable au soulagement du personnel soignant mais surtout des patients soumis à des multiples corvées pour les analyses et résultats», a relevé M. Barro.

A celui-ci s'ajoute, la vétusté du dispensaire qui, selon lui, a soif de réhabilitation et la menace constante d'agresseurs installés aux alentours du CMU à la faveur de l'obscurité dont ils sont victimes.

Le CMU de la Patte d'Oie a été créé en 1994 et couvre environ 65 000 habitants dont 17 584 femmes en âge de procréer avec une prévision de 2 200 accouchements attendus pour l'année 2017.

En moyenne, les services de la maternité reçoivent 30 femmes par jour et celui du dispensaire 100 patients. Il compte un médecin généraliste, deux attachés de santé (un en pédiatrie et un en santé mentale), six infirmiers d'Etat, six infirmiers brevetés, neuf sages-femmes et maïeuticiens, douze accoucheuses auxiliaires et quatre agents itinérants. Foi de M. Barro.