Ile Maurice: Pénurie d'eau dans le Nord et l'Est - Retour à la normale d'ici ce soir

Ça gronde depuis, le samedi 22 juillet, dans le nord et l'est du pays. Raison : une interruption dans la fourniture d'eau. Mais à en croire la Central Water Authority (CWA), la situation devrait rentrer dans l'ordre d'ici ce soir. En attendant, des camions-citernes sillonnent les régions affectées.

Dans le Nord, Grand-Baie, Péreybère, Mont-Choisy et Lower-Vale sont quelques-unes des régions touchées par cette pénurie d'eau. Et dans l'Est, Bramstan, Centre-de-Flacq, Petit-Sable et Grand-Sable, entre autres. La situation est telle que douze camions-citernes ont été sollicités, quatre pour la région nord et huit pour celle de l'Est.

Sollicité, ce dimanche 23 juillet, Rizwaan Khodabux, Communication Officer de la CWA, explique que la fourniture d'eau est complètement interrompue, depuis hier après-midi, dans le Nord. Des pompes ont été endommagées à la hauteur de Forbach, dit-il. «Cependant, à l'heure actuelle, les réparations se font graduellement et tout devrait retourner à la normale dans l'après-midi.»

Quid de l'Est ? La fourniture d'eau est irrégulière. Une situation provoquée par un générateur qui est tombé en panne, hier.

« Les réparations sont en cours et d'ici une ou deux heures, les problèmes seront réglés », souligne Rizwaan Khodabux.