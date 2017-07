Ile Maurice: «Deal» proposé à Rawat - « Aucune connaissance d'une bande-son » , affirme Pravind Jugnauth

« Je ne connais pas la bande sonore. Qui a certifié l'authenticité de cette bande ? »

Déclaration du Premier ministre, le samedi 22 juillet. Pravind Jugnauth répondait aux questions des journalistes à la sortie du bureau politique du MSM.

Une bande-son d'une rencontre qui a eu lieu en 2015 entre Sattar Hajee Abdoula, Swadeck Taher et Dawood Rawat, rendue publique en mai dernier, fait état d'une proposition qui aurait été faite au patron de l'ex-groupe BAI à l'initiative de Pravind Jugnauth et Roshi Bhadain. Un enregistrement de plus de quatre heures.

On y entend notamment:

« The deal is once we get this agreement out, they don't touch you, they don't touch your children, they don't touch your sons-in-law and they leave the executive alone... »

« Si éna kit alégasion ki fer kont mwa, mo atan sa bann alégasion-la. Kont lor mwa, mo pou répond », réplique Pravind Jugnauth.

Le Premier ministre ajoute qu'il faut prouver l'authenticité de cette bande sonore. Et, aussi, établir l'identité de celui qui l'a diffusée. « Vinn en bonne et due forme, vinn établir kisanla inn koz ar kisanla... »

Les accusations provisoires retenues contre les membres de la famille Rawat, dans l'affaire BAI, ont été rayées en avril de cette année. Adeela Rawat, Laina Rawat ainsi que leurs époux respectifs, Claudio Freistritzer et Brian Burns, ont été disculpés après plus de deux ans de bataille devant la justice. D'ailleurs, plusieurs autres charges contre des protagonistes inculpés dans l'affaire BAI ont été annulées.