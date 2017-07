Togo: 53 candidatures togolaises validées

La 39ème session des Comités consultatifs interafricains du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur), clôturée le 20 Juillet dernier à Cotonou a été fructueuse pour 53 enseignants togolais du supérieur qui aspiraient à passer au grade supérieur dans leur carrière.

Essentiellement consacrée aux travaux des Comités Techniques Spécialisés (CTS) de Lettres et Sciences humaines, de Sciences Economiques et Gestion, de Mathématiques-Physique-Chimie, de Sciences et Techniques de l'Ingénieur et des Sciences Naturelles-Agronomie, cette session de Cotonou a permis à l'actuel ministre togolais de l'Enseignement supérieur, Octave Nicoué Kuété Broohm, ainsi qu'à l'ancien Directeur général de la CEET, Gnandé Djétéli et trois autres Togolais de se faire inscrire sur la Liste d'Aptitude à la Fonction de Professeur Titulaire (LAFPT) du CAMES.

Toute répartition faite, 11 des enseignants dont les candidatures ont été validées par les Comités Techniques Spécialisés du CAMES sont issues de l'Université de Kara et les 42 autres de l'Université de Lomé.

Voici la liste complète des lauréats ci-dessous :

A-UNIVERSITE DE KARA

1-CTS-Lettres et Sciences humaines :

Maître Assistant (04)

AFENYIVEH YAWO AGBENYO (Sociologie du développement) ; AWESSO KPATCHA ESSOBOZOU (Anglais) ; TCHAGBELE Abasse (Sociologie) ; TCHALLA Kokou (Géographie de la population).

Maître de Conférences (02)

PALI Tchaa (Linguistique descriptive) ; TCHABLE Boussanlègue (Psychologie)

2-CTS-Sciences Economiques et Gestion

Maître Assistant (03)

ADEVE Komlan Ametowoyo (Economie) ; FANTESSI Amavi Agbélénko (Economie) ; VODKO Inna Alekseevna , épouse JOHNSON (Economie).

Maître de Conférences (02)

JOHNSON Kuawo Assan (Economie) ; TCHALIM Tom-Irazou (Economie du développement).

B-UNIVERSITE DE LOME

1-CTS Lettres et Sciences humaines

Maître Assistant (08)

AHONDO Kodzo Kuma, épouse Adejumobi -Anglais (littérature et civilisation américaine)- ; AKONDO Dyfaizi Nouhr - Dine (Littérature Anglaise) ; BAWA Ibn Habib (Psychologie de l'Education) ; DANDONOUGBO Iléri (Géographie des transports) ; HENEKOU Kokou (Littérature Anglaise) ; KAZIMNA PAZAMBADI (PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS) ; KOUMA Yao Katamatou -Anglais (littérature et civilisation américaine)- ; TANAÏ Aboubakar (Histoire et civilisation africaines)

Maître de Conférences (09)

AHOLOU Coffi Cyprien (Sociologie urbaine) ; AKUE ADOTEVI Mawusse Kpakpo (Logique, philosophie du langage) ; ATCHRIMI Tossou (Sociologie/Anthropologie de la santé) ; AVEGNON Komivi Delali (Littérature Orale) ; AVOUGLA Komlan (Sociologie urbaine) ; BOUKPESSI Tchaa (Biogéographie) ; NANTOB Mafobatchie (Sociologie urbaine) ; NAPO Gbati (SOCIOLOGIE) ; VIMENYO Messan (Géographie des transports).

Professeur Titulaire (02)

BROOHM Kuété Nicoué (Philosophie Politique) ; YIGBE Dotsé (Germanistique)

2-CTS Mathématiques-Physique-Chimie

Maître Assistant (03)

AREMUA Isiaka (Physique théorique) ; HOUNSI AYI DJIFA (Physique : Sciences des matériaux) ; MAO Barèrèm - Mêlgueba (Optique-Photonique : technologie des communications optiques)

Maître de Conférences (04)

AWUSSI Minontikpo Yaovi (Mathématiques : Analyse harmonique) ; DZAGLI Milohum Mikesokpo (Physique : Sciences des matériaux) ; KOLEDZI Komi Edem (Chimie : Chimie et microbiologie de l'eau) ; N'WUITCHA Kokou (Physique : Mécanique des fluides ; Energétique)

Professeur Titulaire (01)

DJETELI Gnandé (Physique : Sciences des matériaux)

3-CTS Sciences Economiques et Gestion

Maître Assistant (02)

KOREM Ayira (Economie du développement) ; KOUEVI Tsotso , épouse GALLY (Sciences de Gestion) ;

4-CTS Sciences et Techniques de l'Ingénieur

Maître Assistant (02)

BOKOVI YAO (Génie électrique) ; P'KLA ABALO (Génie civil)

Maître de Conférences (02)

KODJO Koffi Mawugno (Génie électrique) ; SALAMI Adekunlé Akim (Génie électrique)

5-CTS Sciences Juridiques et Politiques

Maître Assistant (01)

JOHNSON-ANSAH AMPAH (Droit des Affaires)

6-CTS Sciences Naturelles-Agronomie

Chargé de Recherches (03)

AKANTETOU Komlan Pikassalé (Agronomie - Protection des Végétaux) ; BONFOH Bèdibètè (Physiologie de la Reproduction) ; BOUKA Ekpetsi Oyaboualou Chantal, épouse GOTO (Physiologie et Toxicologie annimales).

Maître Assistant (03)

ADJONOU Kossi -Ecologie et Botanique (Biologie Végétale)- ; FOLEGA FOUSSENI -Ecologie et Botanique (Biologie Végétale)- ; KOUASSI KAFUI CODJO (Biochimie/Nutrition)

Maître de Conférences (02)

MAWUSSI Gbénonchi (Agronomie (Science du sol)) ; METOWOGO Kossi (Physiologie Animale - Pharmacologie).

Professeur Titulaire (02)

GNANDI Kissao (Géosciences et environnement) ; KOKUTSE ADZO DZIFA, épouse KOKOU (Foresterie).

">