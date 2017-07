Togo/Bénin: Les Eperviers locaux éliminés aux tirs au but par une erreur arbitrale

La 39ème session des Comités consultatifs interafricains du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour… Plus »

Selon les règlements, les deux sélections iront aux tirs au but. A cette séance, Bassa Djeri sera utile à ses coéquipiers en arrêtant deux tirs alors que les Béninois enverront un autre tir dans les airs. Mais un tir sera refusé aux Togolais alors qu'ils avaient l'avance et l'emporteraient dès la première série.

On verra dans la première période des Togolais multipliant des erreurs défensives faisant les affaires de Marcellin Kloukpo et ses compères de l'attaque béninoise. Et en grande difficulté pour imposer leur rythme au jeu. Dès lors, Gazozo Kpadé etses coéquipiers subiront le jeu jusqu'à la pause.

Accrochés à Lomé une semaine plus tôt, les Eperviers du Togo n'ont pas pu opérer le miracle. En match retour du premier tour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018, ce dimanche au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, les poulains de Jean Paul Abalo Dosseh sont tombés sur des Ecureuils locaux du Bénin dur comme cailloux et très revigorés par le nul 1-1 réalisé au match aller.

