Maroc: Boudrika dans de beaux draps

En tout cas, d'après le site officiel du club, la toute dernière réunion entre les joueurs et le président s'est déroulée dans un climat serein et lesdits joueurs n'ont pas manqué de faire savoir qu'ils ne ménageront aucun effort, la saison prochaine, en vue de remporter des titres.

Selon la même source, la répartition des retraits était comme suit : 13 chèques d'une valeur de 5.070.000 DH en faveur de Mohamed Boudrika, 14 chèques d'un montant de 4.596.000 DH au profit de la société CH.Legal SARL, propriété de Mohamed Boudrika et Khalid Boudrika le père ainsi que 2 chèques de 645.000 DH pour la société White Sand SARL, propriété de Mohamed Boudrika et Abdellah Boudrika, le frère.

Et la publication d'ajouter que durant cette période, Mohamed Boudrika a émis 81 chèques portant sa signature et celle du trésorier de l'époque, Youssef Amir, pour retirer 27 millions de dirhams en dehors des montants nécessaires au règlement des salaires des joueurs et des salariés du club.

Un scandale financier et non des moindres vient d'éclater dans la demeure rajaouie. Cette fois-ci, c'est l'ex-patron des Verts, Mohamed Boudrika, qui se trouve au cœur de l'affaire, accusé du détournement de 35 millions de dirhams, somme versée par la FIFA au Raja suite à sa participation aux phases finales du Mondial des clubs disputées en 2013 au Maroc.

