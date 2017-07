Algérie: Près de 6 300 ha de couvert végétal incendiés depuis début juin

En moins de deux mois, le feu a dévoré 6 276 hectares de couvert végétal, selon un bilan de la Direction générale des forêts (DGF) pour la période allant du 1er juin au 19 juillet 2017. L'étendue la superficie touchée par les incendies dépasse largement celle enregistrée durant la même période en 2016.

La DGF précise que durant la période concernée par le bilan, on a enregistré 821 foyers se répartissant entre 2 395 ha de maquis, 2 135 ha de broussailles et 1 746 ha de forêts, soit une moyenne de 17 foyers par jour et une superficie de 8 ha par foyer.

Sur la même période de l'année 2016, on avait enregistré 387 foyers ayant parcouru une superficie totale de 3 106 ha, dont 1 194 ha en forêts, rien que sur la semaine allant du 13 au 19 juillet 2016, 271 foyers ayant parcouru une superficie totale de 3 696 ha, soit 1 375 ha de maquis, 1 205 ha de broussailles et 1 116 ha de forêts, soit une moyenne de 39 foyers par jour et une superficie de 14 ha par foyer.

Les dix wilayas les plus touchées par les feux sont Tizi Ouzou avec 1 460 ha incendiés et 118 foyers, Médéa (1 409 ha, 70 foyers), Sétif (722 ha, 10 foyers), Béjaïa (672 ha, 51 foyers), Ain Defla (346 ha, 36 foyers), Jijel (268 ha, 18 foyers), Skikda (241 ha, 44 foyers), Tlemcen (165 ha, 9 foyers), Saida ( 114 ha, 4 foyers) et Mila (82 ha, 4 foyers).

Par ailleurs, la Direction générale des forêts précise que le dispositif de prévention, d'alerte et de lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er juin dernier, est maintenu jusqu'au 31 octobre prochain.

En outre, considérant la persistance des risques d'incendies durant cette période, la DGF en appelle à la vigilance des citoyens, notamment les riverains des forêts, pour signaler la moindre fumerole suspecte, le moindre feu, et à leur civisme en évitant ces gestes inconsidérés (jeter un mégot de cigarette allumé aux abords d'une forêt, une bouteille en verre qui peut faire l'effet d'une loupe, allumer un feu de bivouac sans prendre les précautions d'usages, préparer du charbon de bois... ) qui peuvent provoquer l'irréparable.