Congo-Brazzaville: Elections législatives à Kellé et Kingoué ce lundi

Il en est de même à Kingoué où six candidats dont un du PCT vont solliciter les suffrages auprès d'environ 5.000 votants. Dans cette circonscription un peu enclavée de la Bouenza des bandits armés qui seraient partis du Pool voisin avaient mené une violente attaque ayant fait au moins deux morts et des blessés. C'est cette attaque qui est à l'origine du report du vote qui reprend ce jour dans un climat de paix, selon des témoignages concordants.

Un candidat du Parti congolais du travail et quatre indépendants restent donc en lice à Kellé où le 16 juillet des manifestants, qui accusaient la commission locale d'organisation des élections de favoriser un candidat, avaient perturbé le vote en emportant notamment des urnes. Ce lundi 24 juillet ce sont un peu plus de 7.000 électeurs qui sont attendus. Quelques habitants joints par RFI affirment que le climat est favorable à la tenue du vote.

