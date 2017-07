Algérie: Favoriser les investissements productifs locaux et impliquer les jeunes

La préparation d'une loi concernant la fiscalité locale fait parti des actions engagées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour concrétiser la décentralisation fiscale, ce qui permettra aux premiers responsables des wilayas d'exercer leur missions d'une manière plus aisée et de prendre des décisions, a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

En marge de la cérémonie d'installation des nouveaux walis et walis-délégués, nommés lors de dernier mouvement opéré le 13 juillet dernier par le chef de l'Etat dans ce corps, le ministre a estimé que les communes et les wilayas doivent favoriser les investissements productifs locaux, loin de la bureaucratie.

Il appellera également ces responsables locaux à être à la hauteur de la confiance placée en eux par le Président et à mettre le citoyen au centre de leurs intérêts. M. Bedoui demandera aussi aux walis d'accorder de l'importance aux jeunes. «Il est important de permettre aux jeunes de participer au développement du pays.

Les jeunes sont l'avenir, les diplômés universitaires et des centres de formation professionnelle représentent une force pour le pays», affirmera le ministre.

Rappelant que le mouvement des walis opéré par M. Bouteflika s'inscrit dans un contexte économique mondial qui a amené l'Algérie à adopter un nouveau mode de développement qui préserve les acquis, crée de la richesse et fait d'elle un pays plus attrayant pour les investisseurs étrangers et nationaux, le ministre a exhorté en outre les Assemblées populaires wilayales (APW) à s'acquitter pleinement de leur mission pour répondre aux besoins fondamentaux de la société et encourager l'investissement.

«Le développement local n'est pas une affaire exclusive de l'État, mais plutôt une dynamique que les walis se doivent de concrétiser sur le terrain», a-t-il soutenu.

Le premier responsable du secteur des collectivités locales n'a pas manqué d'assurer que la préservation de la sécurité et de la stabilité était la première priorité pour les walis, qu'il a appelés à continuer à œuvrer à la consécration des valeurs de la réconciliation nationale chez les générations montantes. «La préservation de la sécurité, de la stabilité et de la sérénité doit être la première priorité pour les walis», a-t-il précisé.

Il a ajouté, dans ce contexte que «le peuple algérien a toujours démontré son attachement à sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté.

C'est ce qui a concouru au succès du processus de paix et de réconciliation nationale, initié par le Président Bouteflika et plébiscité par le peuple, et qui a favorisé la reconstruction et la dynamique de développement, permettant à l'Algérie de retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations, forte d'un édifice institutionnel et démocratique solide».

La cérémonie d'installation des nouveaux walis et des walis-délégués, qui a eu lieu au Palais des nations à Alger, a été marquée par la présence du commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et du directeur général de la Protection civile, Mustapha El Habiri.

Ce mouvement, qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales dans le cadre de la poursuite des efforts consentis en termes de développement et de modernisation des services publics, a concerné 28 wilayas. Treize walis ont été mutés à d'autres wilayas, tandis que 14 cadres ont été promus au poste de wali, dont 3 walis-délégués et 11 secrétaires généraux de wilayas.

Ces nouvelles nominations ont concerné deux femmes, portant ainsi le niveau de représentation de l'élément féminin dans ce corps à trois femmes walis.

Les cadres chargés de ces responsabilités ont été choisis parmi les cadres ayant occupé différents postes de responsabilités au niveau des administrations locales et jouissant d'une expérience dans le domaine de la gestion publique locale.