Nigeria: Les problèmes d'accès aux traitements du VIH

« Le secteur privé nigérian est en train d'être sensibilisé, explique Bilali Camara. Et avec les banques, les entreprises pétrolières, etc, ils sont en train de mettre en place un fonds privé avec lequel on achètera les médicaments. Et le gouvernement va faire faire en sorte que ça aille jusqu'aux centres de santé les plus périphériques pour que les gens aient accès à ces médicaments de façon régulière. Sur un modèle transparent. »

D'abord, en raison d'un frein culturel : cela reste un sujet tabou. « Le problème majeur, c'est surtout la discrimination au niveau des centres de santé et au niveau de la famille, explique Bilali Camara, l'ancien représentant de l'ONU Sida au Nigeria. Le Nigeria est un pays assez religieux et les gens ont toujours cette attitude de condamner celui qui vient avec la maladie. Cette attitude est un frein pour l'accès aux traitements. »

