Ile Maurice: Insolite - Dans la peau du sosie de Kugan Parapen...

interview

Une poignée de gens est venue me voir dans la rue, me demandant comment je pouvais changer leur vie. Il me serait facile de tomber dans ce piège et d'offrir mon opinion à qui veut l'entendre. Parlez-moi de notre classe politique ou des abus de la bourgeoisie, et je m'adonnerai volontiers à un soliloque sur les merveilles du socialisme démocratique. Il m'a fallu du temps pour comprendre que mon opinion comptait parfois moins que mon visage.

Il n'est même pas question, ici, du voyeurisme avéré des gens, capables de vous braquer du regard pendant de longues minutes, qu'ils vous connaissent ou pas. Il ne s'agit pas, non plus, du réflexe pavlovien que nous avons quand nous voyons une célébrité, portable en main et prêt à s'humilier pour avoir un selfie. Vivre la vie d'une autre personne aux yeux du prolétariat n'est pas toujours une partie de plaisir, encore moins lors d'une campagne électorale.

Même Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, s'efforça de ne pas se faire prendre en me regardant quelques secondes avant de me parler lors d'une rencontre fortuite dans une rue de Quatre-Bornes. Il s'est fait prendre quand même. «La campagne se passe bien ? J'ai entendu de bonnes choses à votre sujet», me dit-il. Compte tenu de la nature de mon métier, il m'a fallu corriger Duval pour éviter d'autres imbroglios dans le futur. «Je ne suis pas Kugan Parapen», dis-je simplement. Je n'eus point le temps de proférer des menaces de mort à son égard ou encore moins de prendre un revolver des mains de mon garde du corps imaginaire que Duval s'excusa déjà et me fit part de ma ressemblance avec le candidat de Rezistans ek Alternativ. Chose que je feignais entendre pour la première fois.

Il est loin d'être le premier. Lors de ma première sortie à une conférence de presse du MMM, certains membres du parti s'étonnaient de voir «le fils de Siven» parmi les journalistes. Force est de constater que je ne suis pas non plus le fils de Siven Parapen, candidat du MMM lors des élections générales de 2010.

Le début de calvitie, la barbe ou même les lunettes n'aident pas non plus à faire taire la comparaison. Si vous vous posez la question quant à une éventuelle ubiquité du candidat de Rezistans ek Alternativ à la campagne électorale de Quatre-Bornes, il se peut que j'aide, involontairement, à cette perception.