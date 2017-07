Ile Maurice: Alan Ganoo - « Kot MP pou zet so pwa, samem parti pou gagn 3-0... »

Revenant sur ses nombreuses années de députation dans la circonscription n°14, Alan Ganoo a tenu à remercier l'électorat, qui lui a fait confiance et lui a accordé son amour. D'ailleurs, a-t-il révélé, il pensait que les 4 000 chaises prévues pour les célébrations de ses 35 ans comme député étaient «enn gran défi». Or, «40 bis inn sorti niméro 14». Et le président du MP de lancer à l'assistance : «Si mo ankor dan politik, sé parski mo ankor dwa zot boukou kitsoz dan niméro 14.»

Pour Alan Ganoo, bien qu'il ne fasse désormais plus partie du MMM, le combat reste le même. Et l'objectif, aujourd'hui, dit le président du MP, est de dénoncer le gouvernement. «Nou'nn trouvé kouma li pé anbet la popilasion, il a trahi son programme.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.