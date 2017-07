Sénégal: Campagne des législatives - «L'écologie politique n'est pas un luxe»

Photo: sudonline

Le Sénégal entre dans sa dernière semaine de campagne pour les législatives du 30 juillet et il n'y a pas que les grandes coalitions qui tentent de séduire les électeurs. Les écologistes par exemple sont eux aussi en compagne avec la liste «Naatal Sénégal» menée par l'ancien ministre de l'Environnement Haïdar El Ali. Leur but, faire entrer à l'Assemblée des problématiques comme la pollution atmosphérique et l'impact sur l'environnement de la future exploitation du pétrole au Sénégal.

Après avoir fait campagne dans le sud du Sénégal, l'ancien ministre de l'Environnement Haïdar El Ali était ce dimanche 23 juillet dans la grande banlieue de la capitale sénégalaise, avec un message : l'écologie est une nécessité pour la nature, pour la santé, mais c'est aussi une source de richesse.

« Un hectare de coco rapporte après 5 ans de plantation 8 millions de FCFA par an et pendant 120 ans. On ne nous parle pas de ces investissements verts qui restaurent les écosystèmes, qui restaurent la pluie plutôt que le désert qui avance, et qui enrichissent la population ! », nous explique l'ancien ministre.

S'ils entrent à l'Assemblée, les écologistes promettent de se battre pour durcir la loi et réduire par exemple la pollution atmosphérique à Dakar, l'une des villes les plus polluées au monde.

« Chaque matin j'emprunte les bus, témoigne Mame Mor Ndiaye, un habitant de la banlieue dakaroise. La pollution, ça me fait mal au cœur ! On doit parler de ces questions à l'assemblée nationale.»

Bacary Ndiaye est la tête de liste écologiste du département de Pikine en banlieue de Dakar, une zone où la déforestation est un vrai problème.

« Au départ on pensait que l'écologie politique était une question de luxe, et qu'on ne pouvait pas parler préservation de l'environnement alors que la pauvreté (règne) mais notre première mission est justement de lutter contre la pauvreté... et si l'environnement n'est pas préservé, la forêt est menacée et c'est la vie du cultivateur qui est compromise... »

Et s'ils souhaitent entrer à l'Assemblée, c'est aussi parce que les écologistes craignent l'impact sur l'environnement que pourrait avoir la future exploitation des gisements de pétrole au Sénégal.