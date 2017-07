Afrique: Deux événements, une opportunité pour l'Algérie

L'Etat va-t-il profiter de ces deux événements d'envergure pour relancer le sport et le tourisme, ou va-t-il rater encore une opportunité en or qui s'offre à l'Algérie ?

La capitale est pleine de bus et de minibus qui ne répondent pas aux normes et qui roulent en violation de la réglementation. Peuvent-ils faire partie du dispositif de transport qui relancera le tourisme ? Bien sûr que non.

Il faut savoir que l'accueil par l'Algérie du Championnat du monde handball des U21 et les Jeux méditerranéens est une aubaine déjà en termes d'expérience dans la gestion des événements de grande envergure, mais aussi en matière de gestion d'infrastructures sportives et hôtelières.

Cela va être dur, mais si les responsables des instances sportives et ceux des institutions de l'Etat y mettent du cœur, ils peuvent apporter un petit plus à leurs secteurs respectifs, grâce uniquement au déroulement de ces compétitions sur le sol algérien.

