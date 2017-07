Cameroun: Télécommunications - Vodafone Cameroon s'associe à Camtel pour étendre sa couverture en Internet haut débit 4G/LTE

Le partenariat stratégique qui permettra à Vodafone de couvrir progressivement les 08 autres régions du Cameroun, a été signé le 19 juillet 2017 à Yaoundé avec la Cameroon Telecommunications (Camtel), l'opérateur gouvernemental des télécoms.

Resté depuis son lancement en septembre dernier, le privilège de Yaoundé et de Douala, l'internet très haut débit 4G/LTE de Vodafone Cameroun, va, à en croire Antoine Pamboro, son directeur général (Dg), s'étendre à d'autres régions du pays. « Bien plus qu'un partenariat, cet accord réaffirme la volonté des entreprises Camtel et Vodafone Cameroon d'offrir aux Camerounais l'accès à un internet rapide, stable, compétitif et au meilleur coût pour réduire au maximum la fracture numérique au Cameroun », a déclaré Antoine Pamboro. Dg de Camtel, David Nkoto Emane a indiqué qu'il est du devoir de son entreprise, de venir en appui avec ses infrastructures, à Vodafone Cameroon, une structure qui selon lui, contribue au développement de l'économie numérique du Cameroun, en offrant une connexion internet de très haute qualité.

Vodafone Cameroon , une responsabilité sociétale qui fait déjà des émules

Pour une entreprise qui n'a lancé ses activités que le 29 septembre 2016, Vodafone Cameroon, incarne avec désolation et exaspération, l'adage qui veut qu' « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Avec des investissements de 13,4 milliards FCFA, 02 milliards FCFA d'impôts et taxes et 01 milliard FCFA au titre de frais de régulation, Vodafone Cameroon, fait effectivement de la lutte contre le chômage des jeunes, son cheval de bataille. Avec son « Youth Programm » qui comprend le « Brand Ambassador », lequel consiste à donner aux étudiants en alternance avec leurs études une expérience en entreprise, Vodafone Cameroon a enregistré 300 jeunes. Le « Young Graduate » lui, s'entend comme la mise en place d'un contrat premier emploi offert aux jeunes diplômés.

« Nous avons en ce moment une trentaine de jeunes qui ont rejoint la compagnie depuis janvier 2017 et les meilleurs auront l'opportunité d'un contrat permanent », a révélé Antoine Pombora le Dg de Vodafone Cameroon, durant l'acte de signature de partenariat stratégique avec Camtel.

Côté éducationnel, avec sa plateforme numérique « Jump », laquelle donne gratuitement accès à des contenus sur l'éducation, le développement personnel, le style de vie et le divertissement utile, Vodafone Cameroon, permet ainsi à neuf universités et grandes écoles avec qui des partenariats ont été signés, d'accéder au boulevard mondial des savoirs.

Voilà donc qu'avec le partenariat signé le 19 juillet 2017 avec Camtel, Vodafone Cameroun dont la très grande qualité d'internet 4G/LTE n'a jusqu'ici profité qu'aux deux capitales politique et économique du Cameroun, prend de l'envergure pour, bientôt inonder de manière graduelle, les huit autres régions du pays.