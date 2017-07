Tunisie: Les chantiers de Marco Simone

L'ex-buteur du Milan AC, du PSG et de l'AS Monaco part forcément d'une page blanche. Mais inutile de préciser qu'arriver les mains dans les poches est la dernière chose à envisager pour un ex-international d'envergure qui n'a pas vraiment de vécu en tant que head-coach.

Il faut aussi savoir que la venue de Simone a été quelque peu précipitée et les choses se sont emballées. Exit Chiheb Ellili et bienvenue au Lombard Simone ! Maintenant, voyons si la nomination de ce dernier a été anticipée.

Logiquement, Simone n'aura pu se forger un début d'opinion que vendredi dernier lors de la prise de contact avec les siens. Poste des joueurs, habileté technique, leadership... il en prendra note sur le tas mais pas sur le tard ! Oui, c'est le cas et il va bien falloir partir sur une base.

Et cette base d'informations ne peut vous être fournie que par le et les précédents dirigeants du CA! Président, référent technique du club, éducateur, dirigeant. Marco Simone devra dans ce cas d'espèce composer avec les changements de casquettes au CA.

De prime abord, cette étape-ci est d'une importance capitale pour le club et le plateau technique surtout. Car le technicien italien devra bénéficier de temps pour, à terme, dessiner les contours de ce que pourrait être son onze de base.

Les qualités techniques, le comportement collectif, le comportement individuel aussi (vestiaire, attitude). En collectant cette masse d'informations, il pourra finalement être plus vigilant sur tel ou tel critère.

Et, donc, il maximisera ses chances et ne se fera pas déborder par une mauvaise gestion humaine ou technique. Bref, dégager un noyau solide de joueurs est un travail de longue haleine.

Analyse, recul, collecte et recoupement d'informations, les données recueillies serviront de point d'accroche, de repère.

Et à terme, Simone pourrait gagner du temps dans plusieurs domaines sans verser dans des jugements hâtifs et improductifs.

Un autre aspect n'est pas à dédaigner. Les joueurs changent souvent de comportement avec un nouvel entraîneur. Puis reprennent vite leurs habitudes ! C'est donc au coach de déceler les qualités humaines des siens.

Un œil neuf

Un fait est cependant certain. L'Italien apporte un œil neuf sur cette équipe clubiste. Et tant mieux. Maintenant, la question qui se pose est en rapport avec l'apport de ce dernier. Pourra-t-il révéler des talents cachés ou inexploités ? Sa manière d'observer et de comprendre sera-t-elle mise à profit ?

On le découvrira au fil du temps, quoique choisir tout d'abord la voie de la rigueur permette de maximiser ses chances. En clair, l'on s'attend à ce que Simone multiplie les prises d'infos, les résumés, les comptes rendus, les prises de notes tactiques et individuelles.

C'est admis, au départ, quand on débarque en terrain inconnu, il arrive la plupart du temps que les premières observations soient longues et détaillées. Pourquoi ?

Parce qu'elles permettent de partir d'un point de vue large et d'affiner son axe de travail en fonction du joueur. Instaurer régulièrement un temps d'échange (tête-à-tête ou discours face au groupe-classe).

Détailler par la suite les observations pour avoir un « feedback » (rétroaction). Simone s'attellera forcément à retranscrire l'ensemble des informations recueillies et à adapter son comportement en conséquence, et ce, en vue de définir les domaines de travail envisagés. Il faut aussi savoir que du point de vue temporel, cette base précieuse servira de repère tout au long de la saison.

Elle permettra en cours de saison de voir si les observations de la « rentrée » étaient bonnes, et s'il y a eu progrès.

C'est un travail fastidieux mais tellement précieux pour évaluer les progrès (ou la régression) du groupe clubiste. Autre point essentiel, le discours. Italien de souche, Simone s'exprime aussi parfaitement dans la langue de Molière (pour avoir évolué à Paris et à Monaco). C'est important vis-à-vis de joueurs dont le gros des troupes maîtrise la langue française.

La première impression est forte et elle n'est pas changeable. Alors autant être crédible dès le départ ! Il est encore trop tôt pour l'aborder. Mais les premières séances seront primordiales pour afficher sa crédibilité.

Sérieux, enthousiasme, envie d'être parmi cette équipe (ne pas montrer que c'est un choix par défaut). Tout cela sera communicatif. Au final, les joueurs devront sentir que le plaisir de jouer au football est présent !

Le temps qui passe !

Le temps, toujours le temps qui passe. Même s'il en est à court, Simone ne doit pas être à court d'idées. Il devra prendre le temps d'expliquer sa méthode de travail, ses envies en termes de jeu et d'engagement ! Actuellement, c'est le moment ou jamais pour mettre en place ses règles de fonctionnement.

Car, au fil des jours et des mois (s'il est encore en place), il aura du mal à revenir là-dessus par la suite. Bref, à terme, et c'est le but recherché, les joueurs adhéreront d'autant plus aux règles que ce seront eux qui les auront choisies ! Consignes, règles de fonctionnement de vie commune.

Nous n'allons pas revisiter toute la panoplie. Mais rechausser les crampons sous une nouvelle direction technique doit se faire en totale communion. En osmose.

L'état d'esprit, la cohésion, l'adhésion. Tous les éléments du groupe doivent être en symbiose et sous contrôle.

Le facteur X

En football, le facteur X est la caractéristique unique qui vous motive à réussir. C'est l'envie d'exceller dans tout ce que vous faites, et d'atteindre tous les objectifs qui ont été fixés.

Pourquoi illustrer cette particularité ? Parce qu'au Club Africain, beaucoup d'entraîneurs ont marqué leur passage à la « case CA » sans prétendre être des pontes du domaine technique.

Il n'avaient pas forcément une grande notoriété. Ce n'était pas des pointures mais ils ont vu juste. A ce titre, Balaci, Bertrand Marchand, Daniel Sanchez, René Exbrayat, Jean Sérafin, Adrie Koster, Abdelhak Ben Chikha, et même Chiheb Ellili, ont fait du bon travail dès leur intronisation. Volet techniciens étrangers, seul Pierre Lechantre disposait d'un C.V. de poids.

Cependant, un autre son de cloche nous enseigne aussi qu'une fois ces derniers techniciens débarqués, le CA a ramé avant de se relancer à terme. Seul Ben Chikha qui avait succédé à Marchand a vite fait de trouver le bon tempo.

Bref, parfois le passé éclaire le présent. Pour clore ce tour d'horizon clubiste, notons que lors de la prise de contact de Marco Simone avec ses joueurs, le nouveau directeur sportif, Wajdi Essid, était accompagné de l'ex-gloire Mohamed Hedi Abdelhak.

Ce dernier sera l'accompagnateur de l'équipe A. Également, Mourad Boubaker a été intronisé président de la section football du Club Africain. Ce dernier était jusque-là président de la commission d'équipement.

Les deniers de Ruud Krol

Du nouveau, volet sommations de la Fifa. Le Club Africain a été enjoint par l'instance de Zurich de régler son ardoise vis-à-vis de son ex-coach, le Batave Ruud Krol.

La commission des litiges a ainsi tranché. Le Club Africain devra payer 550.000 euros au technicien hollandais après avoir rompu unilatéralement le contrat qui liait les deux parties.

Chapitre mercato, le CA va s'attacher les services de Yassine Chammakhi, sociétaire de l'Olympique de Béja. Il s'engagera pour les quatre prochaines saisons.

Enfin, volet notoriété sur la toile, une récente étude nous révèle que le Club Africain est la sixième formation continentale sur les réseaux sociaux.

Le Club Africain est arrivé en tête des formations tunisiennes au classement des abonnés sur les différents réseaux du Net. Avec 1,6 million d'abonnés Facebook, Instagram, Twitter et Youtube, le club de Bab Jedid occupe le 6e rang en Afrique.

Le CA est devancé par Al Ahly (près de 17 millions), Ezzamalek (8,5 millions), le Raja de Casablanca (4,2 millions), Kaizer Chiefs (4 millions) et Orlando Pirates (2,5 millions).

La neuvième place dans ce classement continental est occupée par l'Etoile Sportive du Sahel qui compte 850.000 abonnés.

Le troisième club tunisien qui figure dans ce classement est l'Espérance Sportive de Tunis, qui occupe le 16e rang continental avec près de 300.000 abonnés.