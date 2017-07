Tunisie: La transe du vent

S'étant essayée à plusieurs genres, elle a, visiblement, trouvé sa voie avec un style de musique s'appuyant sur les spiritualités « Rouhaniet ». Un style qui lui va bien mais qui mérite d'être plus approfondi d'autant plus qu'elle maîtrise à la fois l'arabe et le perse et jongle avec les diverses tonalités musicales.

Ce n'est pas la première fois que Dorsaf Hamdani s'intéresse à la chanson soufie et à Omar Khayam. En 2011, elle a présenté « Ivresses » avec le multi-instrumentiste iranien Alireza Ghrobani. En 2012, « Melos » avec le percussionniste iranien Keyvan Chemirani et en 2006 « Ya Mawlena ».

Etait-ce la faute au vent ? On se croirait embarquer dans un navire pour un voyage musical troublant où se mêlent dans une joyeuse harmonie des rythmes persans et des « Toubouâ » tunisiens.

Dorsaf Hamdani et Aïda Nosrat ont eu le mérite de les déterrer et de les mettre en valeur avec chacune un timbre de voix différent mais l'ivresse n'était pas au rendez-vous ce soir-là malgré le charme des collines de Byrsa qui surplombent la ville.

