Tunisie: «J'm'en Fish»

Irane Ouanès est enseignante, ce qui explique la virtuosité de son français et l'aisance de ses jeux de mots. Les titres de ses œuvres nous introduisent dans son univers : «Mer Veilleuse», «Tête à Queue», «La Mer Veille», «Les dons de la Mer», «Arrête !», «On dirait Queue» ou autre «Effet Mer».

Vous l'aurez compris, c'est autour de la mer et essentiellement du poisson qu'Irane a organisé cette exposition : une exposition de sculptures et installations réalisées à partir d'objets de récup, agencés avec créativité, poésie et humour.

Ses barres de fer, ses crochets, ses bois flottés, ses tôles martelées, ses poulies, ses chaînes, c'est sur les décharges publiques qu'elle les récupère. Et même si on a du mal à imaginer cette gracieuse jeune femme en tenue de ferrailleur sur les amoncellements de Henchir El Ihoudya, c'est là qu'elle passe ses journées, à la recherche de l'inspiration.

Un crochet rouillé, une roue de charrette, un fer à cheval, une tôle crantée déclenchent son imagination. Elle n'hésite pas à escalader les monticules de déchets, à fouiller les tonnes de rebuts pour repartir, triomphante, avec la pièce qui a enclenché son rêve.

A Sidi Bou Saïd, où elle expose, et cela n'aurait pu être nulle part ailleurs, dans la galerie du Violon Bleu qui clôture ainsi joliment sa saison, ses poissons racontent des histoires : poissons joufflus amoureux, poissons grégaires en bancs serrés, poissons solitaires et effilés, poissons volants, poissons cachés, c'est la mer dans tous ses états que célèbre Irane Ouanès avec talent et humour.