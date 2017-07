Burkina Faso: Emissions simultanées de bons et obligations du trésor - 30,066 milliards dans les coffres du trésor

Les émissions simultanées des Bons Assimilables du Trésor(BAT) à 182 jours et 364 jours pour un montant total de 35 milliards de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Burkina Faso ont permis au trésor de renflouer ses coffres de la rondelette somme de 30,066 milliards , a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

Les émissions simultanées des Bons Assimilables du Trésor à 182 jours et 364 jours ont connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 159,07%, soit 55,676 milliards FCFA. En définitive le trésor burkinabé a retenu la somme de 30,066 milliards dans ses coffres.

Selon le communiqué de presse, les résultats sur le BAT à 182 jours donnent un montant global des soumissions de 26,695 milliards de FCFA. Le montant des soumissions retenues s'élève à 13,050 milliards de FCFA. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 5,9000% et 5,8441%. Avec un taux de couverture de 76,27% et un taux d'absorption de 48,89%, on a dénombré 15 participants directs et 25 soumissions.

S'agissant des BAT à 364 jours, le montant global des soumissions est de 28, 981 milliards de FCFA et le montant retenu est de 17 ,016 milliards de FCFA. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6,0000% et 5,9897%. Le taux de couverture est de 82,80% et le taux d'absorption est de 58,71%.