Afrique: CHAN 2018 - La Guinée humilie la Guinée-Bissau

Dans le cadre des éliminatoires du championnat africain des nations(CHAN 2018) prévu au Rwanda, l'équipe nationale de football de Guinée version locale a battu 7 buts à 0 son homologue de la Guinée Bissau ce samedi 22 juillet 2017 au stade du 28 septembre de Conakry. Après avoir fait le plus dur à l'aller (3-1), la Guinée s'est amusée à domicile en étrillant son voisin de la Guinée Bissau.

Les poulains de Kanfory Lappé Bangoura ont ouvert le score à la 38ème minute par Sékou Amadou Camara. Le 2ème but a été inscrit par Mohamed N'Diaye juste avant la mi-temps. Une dizaine de minutes après la reprise, Ibrahima Sory Sankon aggrave le score. Le 4ème but (67ème) est l'œuvre de Sékou Amadou qui s'offre un triplé quelques minutes plus tard.

Les 5ème, 6ème et 7ème buts ont été marqués respectivement par Mamady Diawara, et Sékou amadou Camara pour sa quatrième réalisation. La Guinée-Bissau qui n'a pas de championnat depuis bientôt deux ans, faute de financement, quitte logiquement cette compétition en essuyant un sacré revers, et laisse la place à la Guinée qui poursuit son aventure. Lors du dernier tour des qualifications pour le CHAN 2018, le Syli local sera confronté à une plus forte opposition face au Sénégal les 11 et 18 août prochains.