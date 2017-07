Cameroun: Accord de partenariat économique - Première phase encourageante

Constat fait par le comité de suivi de la mise en œuvre qui a dressé le bilan du démantèlement tarifaire et entrevu des perspectives lors de sa 17e session hier à Yaoundé.

Août 2016-juillet 2017. Bientôt un an que d'Accord de partenariat économique (APE) avec l'Union européenne entré en vigueur au Cameroun. Et déjà, les résultats de cette nouvelle donne économique sont perceptibles. « A ce jour, plus de 200 opérateurs ont bénéficié de la préférence de l'Union européenne portant sur des valeurs de marchandises de plus de 25 milliards de F. Par ailleurs, près de 100 commissionnaires en douane sont impliqués dans cette opération », a expliqué Norbert Belinga, membre du comité pour la direction générale des Douanes. Le bilan de la mise en œuvre a constitué l'un des sujets saillants de la 17e session du comité de suivi de la mise en œuvre de l'Accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne (CSMO-APEB/CAM-UE).

A ce stade, les activités menées dans le cadre du démantèlement tarifaire sont jugées satisfaisantes. Seuls points à revoir, l'appropriation du processus par les acteurs, et les capacités opérationnelles des responsables des douanes. Autant de défis à relever par le CSMO-APEB/CAM-UE pour réussir le pari de la libéralisation de la 2e catégorie de produits du 1er groupe, prévue le 4 août prochain. « Cette deuxième phase va combiner à la fois les produits du 1er et ceux du 2e groupe, pour renforcer la compétitivité de notre économie et offrir aux consommateurs de meilleures conditions de vie », a expliqué Norbert Belinga.

Mais déjà, rassure-t-il, l'impact des APE est perceptible au sein de la population qui a bénéficié en quantité et en qualité de livres, de produits compétitifs vendus à des prix compétitifs, d'ordinateurs ou encore d'engrais. La question des instruments de financement du développement des APE est constamment sur la table. A ce propos, Jean Tchoffo, président du Comité, a indiqué qu'en tant que seul pays d'Afrique centrale à adhérer aux APE, le Cameroun s'est vu offrir par la partie européenne l'opportunité de présenter des projets pouvant bénéficier des instruments traditionnels de financement.