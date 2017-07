Afrique: CHAN 2018 - Le Mali domine largement la Gambie

A la réception d'un joli centre, Ibrahima Kone a ouvert le score pour le Mali à la 64è minute. Trois minutes plus tard, Gouné Niangadou s'est infiltré dans la défense gambienne pour servir Ibrahima Kone qui marque le deuxième but du Mali et son deuxième but personnel. A la 82è minute le même Ibrahima Kone signe un triplé à la suite d'une passe lumineuse de Gouné NIANGADOU. Pour boucler la boucle, l'homme du match Gouné Niangadou a marqué le 4è but du Mali à la 89è minute.

L'équipe nationale locale du Mali a largement dominé la Gambie ce Samedi 22 Juillet 2017, pour le compte du match retour du premier tour des éliminatoires du CHAN 2018. Auteur d'un match nul mitigé à l'aller (0-0), les Aigles n'ont pas fait de détails en étrillant 4-0 à la Gambie. Après une très bonne première période des visiteurs, il a cependant fallu attendre le second acte pour voir les Aigles faire la différence par Ibrahima Koné, qui a signé un triplé et Gouné Niangadou, qui a clos le score.

