Afrique Centrale: Chemin de fer Cameroun-Tchad - Trois milliards pour les études

On note également que les négociations relatives à la réalisation de ce chemin de fer long de 900 kilomètres ont débuté en 2013. L'accord cadre portant notamment création de la commission ferroviaire mixte entre le Tchad et le Cameroun a aussi été signé en juin 2014.

Il est à noter que le coût global du projet de construction de la ligne de chemin de fer Ngaounderé-Ndjamena avoisine les 5000 milliards de F. Ledit projet est important à plus d'un titre. Il revêt un caractère stratégique du fait des nombreux enjeux de développement qu'il charrie, notamment sur le plan économique. Il va contribuer à densifier les flux des échanges entre les deux pays, soutenir la croissance économique de la sous-région et consolider le processus d'intégration de la zone Cemac.

Pour le ministre des Transports (MinT), Edgar Alain Mebe Ngo'o, présidant cette rencontre qui réunissait les experts de la Commission ferroviaire mixte Cameroun-Tchad, ce protocole d'accord marque une étape importante dans la réalisation de ce grand projet intégrateur voulu par les deux chefs de l'Etat camerounais et tchadien. La réalisation desdites études est évaluée à 3 milliards de F. Des financements qui seront injectés par la BAD. Selon Edgard Alain Mebe Ngo'o l'institution a marqué son accord et c'est elle qui a proposé la signature de ce document qui sert à encadrer les négociations devant aboutir au financement par la BAD des études de faisabilité du projet.

