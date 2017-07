Cameroun: Don de 500 000 ordinateurs par le chef de l'Etat - Le calendrier se précise

Le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur parvenu à notre rédaction.

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en date du 17 juillet 2017, il a accordé une audience à Monsieur Zhu Wenli, directeur général adjoint de la société chinoise Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd, Maître d'œuvre du projet E-National Higher Education Network, chargée dans ce cadre de la fourniture des 500 000 ordinateurs accordés par le Chef de l'Etat aux étudiants camerounais inscrits dans les Universités d'Etat et les institutions privées d'enseignement supérieur (IPES) du Cameroun au cours de l'année académique 2016-2017. Cette audience faisait suite aux séances de travail qu'il avait déjà eu à présider le 20 juin 2017 en présence de Monsieur Qian Wenfeng, Directeur Général de ladite Société. De ces séances de travail, se dégagent les conclusions suivantes 1.

Après la validation de tous les prérequis administratifs et techniques, suite à l'accord-cadre signé le 18 juin 2015 à Beijing (Chine) en présence de S.E. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et conformément aux dispositions du décret de S.E.Monsieur le président de la République, chef de l'Etat, du 27 juillet 2016, autorisant le Ministre de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire à signer un accord de prêt concessionnel avec Eximbank China, l'avance de démarrage règlementaire (30% du montant global du prêt) a été débloquée au bénéfice de la Société Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd. 2. Le premier lot d'ordinateurs fabriqué à Shenzhen, ville chinoise située en face de Hong Kong, au Sud de la Chine, qui abrite les sièges des plus grandes multinationales chinoises de l'économie numérique (Huawei, ZTE, Tencent, BYD) et les plus importantes usines de fabrication des ordinateurs dans le monde, sera réceptionné à Shenzhen en fin octobre 2017, et au Cameroun en fin décembre 2017.

La fabrication des ordinateurs se poursuivra à un rythme accéléré en vue de satisfaire la forte attente estudiantine. 3. Parallèlement, la Société Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd, a dépêché au Cameroun l'équipe d'experts chargée de la conception, de la construction et de l'équipement des neuf Centres de Développement du Numérique Universitaire. Cette équipe a démarré, pour un délai prévisionnel de 3 mois, les travaux de la phase d'études préalables et de conception desdits Centres, qui seront construits dans les huit (08) Universités d'Etat et à l'Université Inter-Etats Cameroun-Congo, Campus de Sangmélima, qui ouvre ses portes au quartier Nkolnguet dès la rentrée d'octobre 2017. 4.

En outre, la Société Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd, mettra en place, dans le cadre du prêt concessionnel sus-visé, un Centre National de Gestion du Réseau d'Interconnexion des Centres de Développement du Numérique Universitaire, dont la pose de la première pierre de l'immeuble siège, qui sera construit à Yaoundé, est envisagée au courant du mois d'octobre 2017. Le ministre de l'Enseignement supérieur réitère à tous les acteurs concernés les Très hautes instructions de S.E.M Paul BIYA, Président de la République, Chef de l'Etat, relatives à la mise à disposition diligente des ordinateurs ci-dessus visés aux étudiants de l'année académique 2016/2017 déclarés éligibles après avoir été biométriquement enrôlés par les bons soins de leurs Vice-Chancellors, Recteurs et Dirigeants d'IPES respectifs.

Le Chef de l'Etat voudrait ainsi éviter les doubles-emplois et les éventuelles acquisitions dolosives qui sont contraires à la bonne gouvernance universitaire. En définitive, le ministre de l'Enseignement supérieur porte à la connaissance de la communauté universitaire et de l'opinion publique nationale et internationale l'information ci-après : tous les étudiants réguliers et éligibles, dûment inscrits au Fichier National des Etudiants de l'année académique 2016/2017 seront bénéficiaires du don du Chef de l'Etat, président de la République, Son Excellence Paul Biya, selon un calendrier qui leur sera communiqué dès la réception du premier lot d'ordinateurs attendu au Cameroun en fin décembre 2017. Fait à Yaoundé le 20 juillet 2017 Le ministre de l'Enseignement supérieur (é) Jacques Fame Ndongo