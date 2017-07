Burkina Faso: Bassolma Bazié - « Attention aux peaux de banane politique ! »

Les émissions simultanées des Bons Assimilables du Trésor(BAT) à 182 jours et 364 jours pour… Plus »

Chers camarades, il se peut que nous trébuchions, ou que même nous tombions ; sachons nous relever, nous redresser et nous maintenir dans la cohésion et la solidarité sur la voie juste et noble ! Notre conscience nous le reflètera un jour, en laideur ou en beauté, selon nos choix !

« Heureusement » que Son Excellence, Monsieur Roch Marc Christian KABORE, président du Faso, a eu ce propos que je rappelle : « Un pays se construit par l'ensemble de ses fils » dans Sidwaya N°8443 du mardi 11 juillet 2017 ; des propos que je souhaite comprendre par « quel que soit le lieu où sévissent la misère et la pauvreté, l'homme, dans son ensemble, devrait s'y attaquer avec conviction, compassion, esprit de sacrifice et altruisme pour ses semblables. »

Ce petit rappel permet de signifier que les peaux de banane seront toujours jetées sur le chemin de toute organisation combative ; mais les armes efficaces et efficientes pour y faire face sont la cohésion, la solidarité et la clairvoyance des travailleurs tout en liant nos luttes syndicales à celles de notre peuple.

En conséquence, l'Unité d'action syndicale (UAS) du Burkina Faso est reconnue et respectée, même au niveau des instances et organes internationaux, notamment le Bureau international du travail (BIT), comme un cas d'école syndicale.

Le mouvement syndical de notre pays a toujours piétiné des peaux de banane politique, surtout dans des moments difficiles et complexes. Mais il a su tenir dans le temps en cultivant, de façon inlassable, d'une part, l'unité entre travailleurs-élèves-étudiants-paysans-secteur informel et, d'autre part, l'intégration véritable de notre peuple avec les autres.

Depuis la nuit des temps, le mouvement syndical piétine des peaux de banane politique. C'est en tout cas ce que dit Bassolma Bazié, un homme qui n'est plus à présenter dans le milieu syndical au Burkina Faso. Dans cet écrit, il invite ses camarades à ouvrir l'œil et à toujours avoir en ligne de mire l'intérêt du groupe.

