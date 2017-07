Burkina Faso: Verdict piratage comptes CBAO - Will Télécom déconnecté... pour trois ans ferme

Le verdict du procès opposant la Compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest (CBAO) à Sayouba Zidwemba, alias «Will Télécom», et treize autres prévenus est connu depuis le 21 juillet 2017. Sur les 14 inculpés, la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en a relaxé deux au bénéfice du doute tandis que les douze autres ont été reconnus coupables des faits à eux reprochés.

Les peines prononcées à l'encontre de ces derniers vont de 18 à 36 mois de prison et les amendes varient entre 500 000 et 1 500 000 francs CFA. La tête d'affiche dans cette affaire de piratage des comptes de la banque, Sayouba Zidwemba, a écopé de trois ans de prison et d'une amende de 1,5 million francs CFA.

La même peine a été retenue contre Christian Tapsoba, dit «Goroko». L'avocat de «Will Télécom», Me Mamadou Keïta, n'est pas du tout satisfait de la décision et compte interjeter appel, mais du côté de la partie civile, représentée par Me Issa Diallo, ce n'est que justice rendue à la banque. Voici les grandes articulations du délibéré :

«Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :

- Relaxe les prévenus Zongo Kuiliga Hamidou et Kiendrébéogo Morou des fins de la poursuite pour complicité de falsification de documents informatisés, de complicité d'escroquerie et de recel à eux reprochés, au bénéfice du doute, chacun en ce qui le concerne ;

- Déclare les prévenus Kaboré François Xavier, Kahzem Tony, Zoungrana Jean-Jacques Evrard, Kaboré Mahamoudou, Poda Samuel et Zidwemba Sayouba coupables chacun, de complicité de falsification de documents informatisés et de recel ;

- Déclare les prévenus Djiga Hamadoun Hama, Tapsoba Christian, 1er Jumeau, Sayech Natis Robins, Sanfo Zakaria et Bamaba Issa coupables chacun, de complicité de falsification de documents informatisés ;

-Déclare le prévenu Hossou Alexandre coupable de faux, d'usage de faux, de complicité de falsification de documents informatisés et de tentative de recel.

En répression :

Condamne Poda Samuel aux peines fermes d'emprisonnement de 18 mois et d'une amende de 500 000 F CFA ;

Condamne Kaboré François Xavier, Kahzem Tony, Zoungrana Jean-Jacques Evrard, Kaboré Mahamoudou, Djiga Hamadoun Hama, Sayech Natis Robins, Sanfo Zakaria et Bamaba Issa chacun, aux peines fermes d'emprisonnement de 24 mois et d'une amende de 1 000 000 F CFA ;

Condamne Tapsoba Christian, 1er Jumeau, Hossou Alexandre et Zidwemba Sayouba chacun aux peines fermes d'emprisonnement de 36 mois et d'une amende de 1 500 000 FCFA ;

Reçoit la banque CBAO en sa constitution de partie civile et l'y déclare partiellement fondée ;

Condamne en conséquence, au titre du remboursement des sommes retirées :

Kaboré François Xavier, Sayech Natis Robins, Sanfo Zakaria et Bamaba Issa à lui payer solidairement la somme de 15 000 000 F CFA ;

Kahzem Tony et Zoungrana Jean-Jacques Evrard à lui payer solidairement la somme de 50 000 000 F CFA ;

Kaboré Mahamoudou à lui payer la somme de 25 000 000 F CFA ;

Poda Samuel à lui payer la somme de 44 400 000 F CFA ;

Zidwemba Sayouba à lui payer la somme de 67 800 000 F CFA.

Ordonne la restitution à la banque CBAO de la somme de 18 193 150 F CFA objet du scellé et dit que cette somme vient en déduction des condamnations civiles sus prononcées, à concurrence de :

15 000 000 F CFA pour Kaboré François Xavier, Sayech Natis Robins, Sanfo Zakaria et Bamaba Issa ;

2 693 150 F CFA pour Kaboré Mahamoudou ;

500 000 pour Poda Samuel.

Ordonne la restitution à Zongo Kouliga Hamidou de la somme de 18 000 000 F CFA objet du même scellé.

Condamne en outre les prévenus Kaboré François Xavier, Kahzem Tony, Zoungrana Jean-Jacques Evrard, Kaboré Mahamoudou, Djiga Hamadoun Hama, Poda Samuel, Tapsoba Christian, 1er Jumeau, Sayech Natis Robins, Sanfo Zakaria, Bamaba Issa, Hossou Alexandre et Zidwemba Sayouba à payer solidairement à la banque CBAO la somme de 10 000 000 F CFA au titre de la réparation du préjudice moral, outre celle de 10 000 000 F CFA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Condamne enfin les prévenus Kaboré François Xavier, Kahzem Tony, Zoungrana Jean-Jacques Evrard, Kaboré Mahamoudou, Djiga Hamadoun Hama, Poda Samuel, Tapsoba Christian, 1er Jumeau, Sayech Natis Robins, Sanfo Zakaria, Bamaba Issa, Hossou Alexandre et Zidwemba Sayouba solidairement aux dépens ».