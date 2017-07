Ile Maurice: Avec un encadrement adapté - Les nouveaux départs sont possibles

Un faux départ dans la vie n'est pas synonyme de vie gâchée. Avec l'encadrement voulu, il est possible de prendre son envol. C'est ce qu'ont réalisé Hector, enfant des rues ayant fréquenté l'École de la Vie, et Shannon, mère célibataire qui a vécu à l'Abri de Lumière, deux institutions mises sur pied par Rozy Khedoo, présidente du Mouvement civique de Baie-du-Tombeau. Le hasard les a réunis.

Hector, 29 ans, débarque sur le lieu de rendez-vous avec l'enfant de sa compagne. La gamine de deux ans est si à l'aise avec lui que l'on peine à croire qu'il n'est pas son père. Shannon, 18 ans, les rejoint une quinzaine de minutes après, habillée pour son âge et bien maquillée, histoire d'être présentable.

Hector et elle ont emménagé ensemble depuis trois mois. Mais leur première rencontre remonte à plus d'un an lorsqu'ils travaillaient tous deux dans un cinq-étoiles de l'île. Hector y est encore en tant que cuisinier tandis que Shannon qui, depuis l'âge de 15 ans a connu plusieurs chocs émotionnels, fait une pause pour savourer ce bonheur inespéré et souffler un peu. C'est en se racontant lors d'une de leurs premières rencontres qu'ils ont réalisé qu'ils avaient en commun le fait d'avoir fréquenté un établissement mis en place par l'infatigable travailleuse sociale Rozy Khedoo.

Ils ont pris conscience que sans cette halte à l'École de la Vie et à l'Abri de Lumière, ils auraient pu avoir mal tourné. « Mo ti kapav vinn Penn traser », reconnaît le timide Hector. Shannon, qui a un tempérament volcanique et l'admet, préfère ne pas penser à ce qui aurait pu être. Ce dont elle est sûre, « mo ti pou Penn révolté ».

Hector est issu d'une famille brisée de quatre enfants. Son père a quitté la maison. Sa fratrie et lui vivent avec leur mère, qui est couturière, et qui a du mal à simultanément travailler et les encadrer. Hector se met donc à traîner les rues en compagnie d'autres enfants désœuvrés de son quartier qui, pour donner un sens à leur vie, s'accrochent à l'alcool ou à la colle qu'ils sniffent. Si Hector traîne avec eux, il refuse d'y toucher.

Craignant que son fils ne file un mauvais coton, sa mère vient voir Rozy Khedoo, qui a fondé depuis 2002 l'École de la Vie justement pour empêcher que les enfants ne traînent les rues et ne prennent une mauvaise tangente. Elle veut que la travailleuse sociale prenne Hector sous son aile. Rozy Khedoo accepte. « Mo pa ti anvi vini parski mo ti abitié ar lanvironman lari ek kamarad. Sof ki ler monn trouv manier isi (NdlR : L'École de la Vie) ki li pa kouma enn lékol formel, ki bann gran dimounn ki la respekté nou, mon kontan », confie Hector.

Il dit avoir apprécié les activités pédagogiques, les cours d'alphabétisation et en particulier la lecture, les sketchs et autres jeux de rôle montrant comment il faut vivre en société et quels écueils éviter, tout l'aspect de formation à la vie. Il y est resté quatre ans. À 16 ans, grâce à un accord entre Rozy Khedoo et le groupe Appavou, Hector a suivi des cours de Food Production et Food and Bar Services. Être cuisinier ne le branchait pas au départ. « Ler monn trouv le Chef ar so iniform pé prépar manzé, mo finn sanz lidé. » Pris d'abord comme stagiaire dans un cinq-étoiles, il est recruté comme assistant cuisinier. Son sérieux à la tâche lui vaut d'être nommé cuisinier. Désormais, il vise le poste de chef et se donne deux ans pour atteindre cet objectif.

«Zamé mo mama inn souténir mo bann frer, ser ek mwa.»

C'est à l'hôtel qu'il croise Shannon, qui n'a pas eu une vie facile non plus. La jeune fille, qui est issue d'une famille de cinq enfants, est proche de son père et de sa grand-mère. Mais pas de sa mère. « Zamé mo mama inn souténir mo bann frer, ser ek mwa. Zamé linn koz sexswalité ar so bann tifi. Sel zafer li ti dir mwa séki si mo tomb enceinte, li pou met mwa déor dan lakaz. »

À 15 ans, Shannon fréquente un garçon qui lui plaît et avec qui elle a des rapports non protégés. Elle tombe enceinte. Et bien évidemment, mis au courant de sa situation, le futur père rejette ses responsabilités et prend ses jambes à son cou. Shannon porte des vêtements serrés dans l'espoir de cacher sa grossesse. Elle réussit puisque sa mère ne découvre le pot aux roses que lorsque sa grossesse est très avancée. L'adulte lui propose de faire adopter son bébé juste après l'accouchement. Shannon, qui a une peur bleue de ne pas savoir comment s'y prendre avec un nourrisson, accepte au début. Comme elle a moins de 16 ans, une déposition est donnée à la police et la Child Development Unit la récupère et la place à l'Abri de Lumière, institution qui recueille les mères célibataires et les encadre jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans et soient à même d'être financièrement indépendantes.

Shannon est réfractaire à aller à l'Abri de Lumière. « Mo ti éna enn lespri négatif », reconnaît-elle. Au fur et à mesure que le temps passe, elle apprécie l'attention et les conseils qui lui sont donnés. On lui explique comment s'occuper de son bébé, ce qu'elle a raté durant son adolescence, comment faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers et en cas de besoin, elle a la possibilité de recourir au soutien psychologique. « Tifi ki mo ti été ler monn rantré ek séki monn dévénir pa parey. Mo lespri inn ouver, monn vinn pli responsab, pli matir. » Son père vient la voir un jour et lui demande si elle veut retourner à la maison, elle refuse. Elle veut garder son enfant.

Grâce aux arrangements de Rozy Khedoo, elle intègre le programme Employabilité jeunes de la Fondation espoir et développement du groupe Beachcomber. C'est ainsi qu'elle reçoit une formation en service de bar et hôtesse de restaurant. Shannon est ravie, malgré les horaires. « Monn extra kontan le monde du travay. Monn réalizé ki avek sa formation-la mo pou gagn enn bon travay ek boukou laport inn ouver pou moi. »

L'amitié du départ entre Hector et elle a mué en amour. Ce que Shannon a aimé chez Hector, ce sont ses manières douces et le fait qu'il ne soit pas comme les autres. « A okenn moman li finn ziz mwa lor mo lavi pasé ek lor zanfan ki mo finn gagné. » Ce qu'Hector a aimé avec Shannon, c'est sa maturité. « Mo kontan li malgré so karakter for. » Ils vivent ensemble depuis trois mois dans la maison qu'Hector a construite dans la cour de sa mère. Ils ont compris que la vie n'est pas un conte de fées, qu'elle est faite de hauts et de bas. «Nou fer avek. Nou adapté. Santiman-la pli for... »

L'école de la vie cambriolée

L'année 2017 n'a pas porté chance à Rozy Khedoo. D'un côté, le propriétaire du bâtiment où elle avait aménagé l'Abri de Lumière a décidé de reprendre sa maison après quatre ans d'opération. « Heureusement que j'avais terminé la formation avec les 12 mères célibataires que j'encadrais et qu'elles étaient prêtes à prendre leur envol. »

Elle a ensuite eu la surprise, en rentrant d'un voyage, de noter que la maison abritant l'École de la Vie a été cambriolée. Les voleurs ont scié les antivols pour commettre leur forfait. Ils ont emporté des berceaux, des lits, un téléviseur, le réfrigérateur, les appareils électroménagers. Ils ont aussi démonté 12 ventilateurs et emporté tout le système de CCTV. « Jusqu'aux extincteurs ont été dérobés. Ils ont fait une razzia », précise Rozy Khedoo, en soupirant.

Après réflexion, elle s'est dit que ce ne sont là que des choses matérielles. Comme elle n'a plus de parrains pour soutenir l'école, elle pense à transformer le local en Day-Care Centre pour les mères célibataires. « D'après mon expérience, je crois que leur nombre a diminué. Mais il y en aura toujours qui auront besoin d'encadrement. D'où le Day-Care Centre que je prévois d'ouvrir fin août. »