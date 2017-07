Ile Maurice: Emploi - Ça paie de fournir de l'électricité

581 000 salariés en 2016. C'est ce que révèle le «Digest of Labour», publié récemment par Statistics Mauritius. 42 400 chômeurs sont également recensés. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus et qui paient mieux ? Qu'en est-il du secteur public ?

Les plus gros employeurs sont les secteurs manufacturiers et des services. Le secteur public employait, à mars 2016, à lui seul, 95 372 personnes, dont 40 639 dans l'administration, 12 866 dans la santé et le social et 15 309 dans l'éducation). Les entreprises tournées vers l'exportation comptent, elles, 52 526 salariés.

Les secteurs les plus rémunérateurs (mars 2016, grandes entreprises) sont ceux tournés vers la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné. Le salaire mensuel moyen étant de Rs 56 618.

On retrouve ensuite les activités professionnelles, scientifiques et techniques, avec une moyenne de salaire mensuel de Rs 44 616. Au niveau des entreprises tournées vers l'exportation, le salaire moyen est de Rs 15 808.