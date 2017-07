Tunisie: Dernière ligne droite

La journée du samedi 22 juillet a été réservée à la commémoration du 5e anniversaire du décès de Youssef Rékik. Né en 1940 à Mahrès, il s'est épris au début de sa carrière artistique du théâtre puis des arts plastiques et a fondé le Fiap de Mahrès en 1987.

Des activités artistiques et de loisirs non-stop, durant 24h, ont été programmées au cours de cette journée où les artistes ont participé à une excursion par mer aux ruines byzantines de «Yonga», aux ateliers de photos et ont assisté à des spectacles de musique et au ballet russe à l'espace Sidi Bou Saïd.

Hommage à l'artiste libanais Wajih Nahlé

Un hommage a été rendu à l'artiste libanais Wajih Nahlé. Son parcours artistique a été présenté par les artistes Nizar Dhaher (Liban) et Bachar Al Issaâ (Syrie).

Cet artiste -- qui a réalisé des milliers d'œuvres et organisé plusieurs expositions individuelles dans nombre de pays d'Europe et du monde arabe -- est né le 14 février 1932 à Beyrouth et décédé le 21 février 2017. Ses œuvres diverses, pour la plupart à style impressionniste, reflètent son amour pour la nature, les paysages panoramiques.

Œuvres originales

Parmi les œuvres originales réalisées dans les ateliers, il y a lieu de citer celle de l'artiste M'hamed Marzouk (Brésil) mentionnant avec un fignolage judicieux et ingénieux une jeune mariée de Mahrès habillée d'un costume traditionnel avec l'inclusion en arrière-plan d'un paysage naturel de la ville.

D'autres œuvres n'ont pas manqué d'imagination créative. Elles relèvent des artistes Dausoa Dhyaneswar (île Maurice), Mohamed Raïes (Koweït), Salah Mirza (Arabie Saoudite), Zine Harbaoui, Ali Bergaoui (Tunisie).

Fresques murales

Parmi les fresques murales les plus esthétiques réalisées au centre-ville et dans les écoles de Mahrès, l'on cite celles réalisées par les artistes Mao Guate et Noémie Tshisumpa (France), Mohamed Fahem, Aref Sboui et Abdelhafidh Tlili (Tunisie). Ces fresques traitent de la calligraphie et des paysages naturels avec l'inclusion d'arabesques.

Soirées artistiques et poétiques

Des soirées musicales ont eu lieu au cours de cette session et ont été animées par le chanteur Aymen Lassig, la troupe d'El Hadhra, le groupe musical Mahmoud Tuki, le ballet russe, sans oublier les soirées poétiques dont celle animée par le poète Samir Ebdelli.