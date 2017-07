Tunisie: La guerre contre la corruption n'est qu'à ses débuts

Il a estimé que cette guerre doit impérativement être accompagnée de poursuites judiciaires ainsi que de réformes sociales, économiques et fiscales, soulignant la nécessité d'une solidarité entre les différentes sensibilités politiques, sociales et syndicales.

«Il s'agit d'une guerre de longue haleine qui n'est qu'à ses débuts et demande des années pour en venir à bout après plus de trois décennies», a-t-il souligné.

Dans une déclaration, hier, à l'agence TAP, en marge d'une cérémonie organisée par le bureau local du parti à Sidi Alouane (Mahdia), à l'occasion de la journée du savoir, Mourou a estimé que la guerre menée par le gouvernement de Youssef Chahed contre la corruption est une guerre réelle et non pas une tendance passagère.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.