Tunisie: Sur la bonne voie

Cette seconde phase de préparation sera ponctuée de rencontres amicales face à des équipes encore à déterminer. Ces matches seront une répétition avant le coup d'envoi de la compétition. Il y a certainement encore du travail à faire dans cette équipe mais on sent qu'elle est sur la bonne voie.

Ces deux Africains sont revenus enrichir l'effectif aghlabide et on attend leur apport dans l'animation offensive et l'efficacité face au but. Traoré et Badgi seront libérés pour un prêt d'une saison à deux équipes de L2.

On a attendu longtemps pour voir le président du club donner son feu vert pour enrôler d'abord Kamerji, ensuite Samti dans le cadre de prêt avec l'EST, budget oblige !

Puis, le staff technique a marqué le pas quant à choisir la liste de joueurs «indésirables», ceux qui n'ont plus rien à faire avec les Aghlabides. Toutes ces hésitations n'ont pas aidé à effectuer l'opération de recrutement rapidement et efficacement.

