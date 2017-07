C'est le 24 décembre 2006 que ce complexe scolaire a fait l'objet d'une destruction totale par la Gécamines au profit de la création et de l'implantation de sa filiale dénommée Kalumines, confie François Eliakim Banza, le promoteur du GSMKC.

A la suite de cette destruction, il s'est plaint, dit-il, auprès des autorités politiques et judicaires, tant nationales que locales et celles-ci se sont prononcé pour une solution à l'amiable. Mais, seulement, tout piétine. Car, à ce jour, les multiples contacts ainsi que correspondances adressées à la Gécamines sont restées sans suite. Ainsi, en vertu des lois du pays, il demande que justice soit faite et que la Gécamines puisse se dédouaner valablement.

"Nous avons demandé à la Gécamines l'indemnisation pour les dommages causés par la destruction de notre patrimoine sans jugement, ni assignation en déguerpissement émanant des instances judiciaires. A cela s'ajoute le préjudice causé à la population locale et au promoteur en termes de manque à gagner suite à l'interruption de l'enseignement ", précise François Eliakim Banza dans une note d'explication de ce dossier dont une copie a été remise à la presse.

"Pour la Gécamines, étant détentrice du PE 2590 (permis d'exploitation 2590), le Groupe Scolaire lui aurait privé ou restreint son droit de jouissance du sol. Mais, Il y a lieu de noter que le Groupe Scolaire Moïse Katumbi Chapwe a fonctionné sur base des autorisations officielles et que la Gécamines n'a jamais contacté le Groupe Scolaire pour faire valoir ses droits, ni reçu l'autorisation des tribunaux pour le déguerpissement et la démolition du complexe scolaire. L'article 280 du code minier prévoit que le titulaire ou l'amodiataire est, de plein droit, tenu de réparer les dommages causés par les travaux, même autorisés, qu'il exécute dans le cadre de ses activités minières ", insiste-t-il.

Et d'ajouter que : "le complexe scolaire GSMKC est détenteur du contrat d'occupation d'un terrain à usage social n°690, P.L, 11, d'une superficie de 25Ha, délivré par le conservateur des titres immobiliers, Lubumbashi/Ouest sur le Lotissement Village Yotam. Ce Groupe scolaire a fonctionné depuis des lustres sur base des autorisations légales octroyées par l'EPSP dans l'autorisation n°MINEPSP/PROVED/10052/02/341/2006 du 30/08/2006. En plus de cela, l'attestation de la division provinciale du Ministère de l'Education primaire, secondaire et Professionnel n°MINEPSP/PROVED/1003/00/446/2006 ". Le complexe scolaire GSMKC était constitué de 5 bâtiments et 3 blocs sanitaires pour l'enseignement maternel avec environ 48 élèves, primaire avec 482 élèves et secondaire disposant de 67 élèves, soit en tout 18 classes, 4 salles d'administration et 36 WC.

Le droit à l'éducation est inaliénable pour tous congolais dont ceux de l'ex-Katanga qui étudiaient au Groupe Scolaire Moïse Katumbi Chapwe. Avec cette destruction, c'est des milliers d'âmes qui manquent d'un haut lieu de formation pour forger leur devenir. Bien d'autres enfants doivent à présent surmonter monts et vallées pour pouvoir se rendre dans d'autres établissements alors qu'une école, du reste de qualité, était juste là, à leur portée. C'est fort de tout cela que la nécessité d'une réparation du préjudice subie à divers niveaux est-il impérieux pour le promoteur du Groupe Scolaire Moïse Katumbi Chapwe.