Le CNSA de Joseph Olenghankoy, aussitôt installé, serait amené à constater l'impossibilité de la tenue des élections d'ici fin décembre 2017.

D'où, il tirerait, certainement, la même conclusion que la CENI et le Gouvernement consistant, entre autres, à postposer les élections, au-delà de la date butoir, conformément à l'Accord négocié et conclu au Centre Interdiocésain, sous les auspices des Evêques, le 31 décembre 2016. De son côté, le Rassemblement de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, très opposé à schéma-là, s'annonce avec une nouvelle feuille de route constituée essentiellement d'une kyrielle d'actions de résistance dont des journées villes mortes et consorts. Donc, ces deux feuilles de route, loin de regarder dans la même direction, se repoussent et se neutralisent. Et, pourtant, au finish, ni l'une, ni l'autre n'amènerait les Congolais aux élections apaisées.

Par contre, elles polluent l'environnement et crispent davantage l'atmosphère politique jusqu'au point de transformer en une vue d'esprit, la tenue des élections en RD. Congo. Que faire alors ? Faut-il encore rentrer au dialogue ou s'affronter dans la rue ? Quelle roue faudrait-il réinventer pour pousser les politiques congolais à l'amour de la patrie, au respect des principes démocratiques, au respect des droits de l'homme, à la réconciliation, à la relance économique ainsi qu'au redressement des murailles de la société congolaise, aujourd'hui, délabrées, délaissées ou, simplement, en déconfiture désarçonnante. Comment ne pas sacrifier le pays et le peuple congolais sur l'autel des intérêts égocentriques ?

Mauvaise odeur

Entre le CNSA dont les têtes d'affiche sont, désormais, connues et, le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, c'est le jour et la nuit. Deux schémas, deux logiques aux antipodes. L'arrivée de l'équipe Olenghankoy, à l'exception, évidemment, de Kamerhe qui, semble-t-il, aurait décliné l'offre, permettrait de procéder à l'évaluation, dans les prochains jours, du processus électoral en RD. Congo. Comme tout le monde le sait, au terme de l'Accord du 31 décembre, la CENI et le Gouvernement avaient déjà planté le décor de la non-tenue des élections dans les délais prévus. Il ne restait que la position du CNSA qui, aujourd'hui, est dirigé par Joseph Olenghankoy dont le soutien à Tshibala ne souffre d'aucun doute, pour renvoyer sine die la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales.

Déjà, lors d'une conférence de presse à Kasa-Vubu, ce dernier avait appelé ses affidés, réunis pour la circonstance, à ne pas céder aux chants de cygnes de ceux qui, au nom de l'Accord de la Saint Sylvestre, réclament à cor et à cri, des élections dans la précipitation et sans le Grand Kasaï.

Concrètement, ceci suppose que le moment venu, lorsque le CNSA, dans son format actuel issu des tractations du Palais du Peuple, sous la férule de Kengo et Minaku, s'installera, son avis joint à celui de la CENI dont les couleurs avaient été dévoilées dernièrement par Nangaa, depuis Genève, en Suisse, lorsqu'il disait qu'il devenait techniquement impossible d'organiser les élections dans les délais, faciliterait l'option du glissement dans le glissement, au-delà du 31 décembre 2017. Chose que le Rassemblement n'entend nullement cautionner, ni avaler. Un petit coup d'œil dans le Rapport final des travaux de son deuxième conclave, permet de découvrir, à l'œil nu, la toute nouvelle feuille de route du Rassemblement qui prévoit notamment, deux journées villes mortes, du 8 au 9 août prochain. Puis, si le calendrier n'est toujours pas publié d'ici le 30 décembre 2017, le Rassemblement lance l'idée d'autres actions d'envergure dont celles de la désobéissance civile, dès le 1er octobre 2017 et, probablement, des marches pacifiques aux abords de novembre et décembre 2017.

Feux rouges

Ces deux logiques secrètent, en tout cas, un langage des sourds. La RD. Congo est, décidément, devant de nombreux feux rouges. D'autant qu'il suffirait d'une moindre flamme pour l'enfoncer dans les décombres d'un chaos généralisé et aux conséquences incommensurables. La confrontation, si elle a lieu, détruit et dérange tout. Elle corrompt les mœurs et enracine les antivaleurs. Et si les phénomènes kuluna, Kamuina Nsapu et autres s'en mêlent, ils créeraient une psychose à laquelle nul ne saurait se soustraire.

Voies de sortie

Mais, comment en sortir, dès lors que les deux schémas s'entrechoquent en même temps qu'ils s'enchevêtrent dans diverses couches des populations ? La question reste posée et elle mérite une nouvelle réflexion. Dans quel cadre et où ? Car, à la proposition d'un troisième dialogue, le Rassemblement ne demande pas mieux que le départ du Président Kabila, à l'expiration de douze mois de rallonge de 12 mois, telle que prévue dans l'Accord du 31 décembre 2017. Qui, finalement, ramènera le Rassemblement, malgré ses résolutions radicales, à mettre un bémol dans son vin ? L'équation est, certes, difficile. Mais, elle n'est pas impossible. Autrefois, les Evêques et la Communauté Internationale, craignant le pire à l'approche des événements du 19 septembre 2016, peu avant la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila, le 20 décembre 2016, avaient éteint le feu. Alors qu'Etienne Tshisekedi, de son vivant, récusait encore Edem Kodjo, le Facilitateur désigné par l'Union Africaine et soutenu par un Groupe International d'Accompagnement au Dialogue, tout en brandissant des cartons jaunes à Kabila, il n'avait plus usé de son dernier carton rouge, pour laisser le navire Congo-Kinshasa chavirer vers les gouffres.

Et, pourtant, les circonstances s'y prêtaient. La tension, si vive était-elle en cette période-là, constituait, en plus, une véritable aubaine, pour tout chambouler.

Exploits ?

Est-ce que cette fois-ci, cette même formule peut-elle rééditer ses exploits ? Si oui, quelles en sont les garanties ? Est-ce qu'il est encore possible de recourir à la médiation interne ou celle de l'Onu ? Autant sont des questions sur lesquelles les autorités congolaises, prises, ici, en termes de régime de Kinshasa et le Rassemblement de Limete, cette méga plateforme de soutien à Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017, à Bruxelles, et dont le corps, longtemps querellé, n'a toujours pas encore été rapatrié à Kinshasa, ni inhumé, doivent, à tout prix, se pencher ensemble ou séparément, pour sauver la patrie du danger qu'elle court sur fond d'une grogne sociale explosive et du marasme socio-économique aux effets dévastateurs. Le rapport final des travaux du Conclave du Rassemblement de Limete, ci-dessous, traduit bien la nature de la confrontation qui se profile à l'horizon.