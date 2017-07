A l'aube de la tempête qui a secoué le portefeuille de l'Etat, il sied de signaler que le Big Manager Maurice Tshikuya demeure un choix parfait de Joseph Kabila à la tête de l'INPP.

Ce choix du garant de la nation congolaise est incontestablement basé sur les réalisations de ce digne fils du pays, en la personne de Maurice Tshikuya Kayembe. Mais, également, de la confiance sans cesse renouvelée par les partenaires internationaux dont les japonais, français, italiens, etc., qui ont été marqué par la gestion orthodoxe du Top Manager qui n'est autre que l'actuel DG de l'INPP. Tshikuya Kayembe a tiré cet établissement public du gouffre jusqu'à l'amener à son rayonnement actuel. Un véritablement fils-maison qui connaît l'INPP et qui a même écrit, des pages, mieux des belles pages de cet institut de formation de la jeunesse dont la renommée a traversé les frontières nationales.

C'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Car, les œuvres parlent à sa place. Pour preuve, depuis qu'il est à la tête de cette entreprise, il y a lieu de dire, sans ambages, que l'INPP a atteint le niveau qu'il fallait pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Tshikuya Maurice l'a relevé à la stature internationale. Et, il a amélioré plusieurs de ses secteurs vitaux d'attributions et surtout qu'il travaille en parfaite harmonie avec ses partenaires extérieurs.

D'ailleurs, le staff directeur de l'INPP ne cesse de peaufiner des stratégies pour accroître le rendement de l'entreprise dans le souci d'accomplir la noble mission de former les jeunes congolais et apprenants étrangers dans les métiers techniques et professionnels dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Signalons que le Comité de gestion, sous la férule de Maurice Tshikuya Kayembe, est et reste intègre pour promouvoir l'INPP d'après les recommandations données par le gouvernement congolais via le ministère de Portefeuille.

Depuis sa prise de fonction, le DG Maurice Tshikuya n'a jamais baissé ses bras. Il a, par ailleurs, concentré toute sa force intellectuelle pour arracher succès après succès dans le cadre des formations des jeunes et apprenants. Actuellement, il a à son actif de milliers des jeunes formés dans les métiers techniques et professionnels. Ces exploits ne sont jamais passés inaperçus aux yeux des partenaires qui sont des témoins lucides. Plusieurs trophées, diplômes de mérite et médailles ont été décernés à Maurice Tshikuya par les partenaires étrangers, entre autres la JICA, AFD etc. Ces trophées sont manifestement des signes de crânerie et d'un travail de titan réalisé par le comité de gestion Tshikuya depuis son entrée à l'INPP.

Sur ce, plusieurs experts et organisations internationales qui œuvrent dans les domaines de formation, spécialisations et perfectionnement des agents, des apprenants des métiers professionnels se sont, indépendamment des décideurs politiques et instances hiérarchiques de portefeuille, décidé d'accompagner l'INPP jusqu'à s'impliquer dans différentes catégories de formations des apprenants, des agents et cadres.

Il convient de souligner que l'Institut national de préparation professionnelle (INPP) a connu une grande modernisation dans le cadre de la construction des infrastructures immobiliers, pour un bon fonctionnement de ses services tant au niveau de la direction générale basée à Kinshasa qu'à des directions provinciales. Un exploit vraiment salutaire jamais réalisé dans l'histoire de l'INPP.

Réalisations incontestables

Tout le monde est impressionné par le niveau de gestion de Maurice Tshikuya. En peu de temps, il a ébloui ses partenaires par sa stratégie de construction des bâtiments ultramodernes pouvant abriter les services de l'INPP et les écoles de formations des jeunes et apprenants dans divers métiers à travers toute la République.

Après Kinshasa, Maurice Tshikuya s'est penché à la construction des bâtiments à Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Matadi et Kisangani pour une meilleure condition de travail des agents et cadres ainsi que les jeunes et apprenants. De surcroit, ces bâtiments font la fierté de la République démocratique du Congo.

Dans son génie-agenda, le Comité de gestion Tshikuya compte, au cours de cette année 2017, réaliser un nouveau programme pour atteindre un boom immobilier dans le domaine de constructions liées aux activités des jeunes et apprenants divers. D'ailleurs, il ne cesse d'organiser des séminaires et formations de renforcement des capacités des agents et cadres de l'INPP dans chaque province de la RDC.