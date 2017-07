Ici, avec la désignation de son équipe dirigeante, Joseph Olenghankoy en tête, le CNSA arrive au moment où Nangaa, depuis Genève où il prenait part dernièrement aux travaux de l'OIF, avait déjà jeté le pavé dans la marre lorsqu'il affirmait que techniquement, il n'était plus possible d'organiser les élections à la fin de cette année 2017.

Au terme de l'Accord de la Saint Sylvestre, le CNSA constituait, ensemble avec la CENI et le gouvernement, les trois principaux organes chargés d'évaluer le processus électoral, pour apprécier le temps nécessaire à la tenue des élections libres, transparentes, démocratiques, justes et apaisées.

Finalement, c'est Joseph Olenghankoy Mukundji qui, vraisemblablement, succède à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé depuis le 1er février 2017 à la Clinique Sainte Elizabeth à Bruxelles et dont le corps n'a même encore été ni rapatrié à Kinshasa, ni inhumé à N'sele, comme convenu entre sa famille politique et biologique et, les autorités congolaises à l'aune d'âpres tractations sur les cendres des rixes enregistrés, il y a quelques mois.

