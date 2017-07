Pourquoi le MLC/Libéral est devenu Mouvement des Libéraux ? Est-ce par la baisse du rythme ou par anticipation pour s'aligner dans la dynamique des élections? Ces dernières seront-elles organisées au plus tard le 31 décembre 2017 ou non? Telles sont les questions qui ont été abordées au cours d'une rencontre politique d'échange entre l'Autorité morale et Président du Mouvement des Libéraux, Thomas Luhaka Losendjola, avec les hauts cadres du parti.

C'était samedi 22 juillet 2017 au Siège National du Parti, sis Boulevard Triomphal dans la Commune de Kasa-Vubu. Dans son exposé, Thomas Luhaka a centré son discours sur deux points essentiels, à savoir : l'actualité du parti et la situation politique au pays. Une série des questions-réponses était au rendez-vous. Il faut souligner que Thomas Luhaka s'est beaucoup appesanti sur la dernière déclaration du Président de la CENI, Corneille Nangaa, parlant de la probabilité de la non-tenue des élections cette année, comme prévue dans l'Accord du 31 décembre 2016 dit de la Saint Sylvestre.

Thomas Luhaka a commencé par démontrer que la passation pacifique du pouvoir est un problème difficile en RD. Congo. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la RDC n'a jamais connu un ancien Président. Tous sortent toujours par la petite porte. Soit, par l'assassinat, soit encore, par la prise du pouvoir par les armes. Conséquence, l'alternance pacifique et démocratique n'a jamais été vécue. Etant dans le processus, pour y arriver, il n'y a pas un autre chemin que de passer par les élections.

C'est dans cette optique, explique-t-il, qu'il y a eu la tenue du double dialogue, à la Cité de l'Union Africaine et au Centre Interdiocésain. Cependant, l'organe technique habilité à les organiser est confronté à plusieurs difficultés liées notamment, aux dates politiques fixées dans les deux Accords ainsi que le mode du scrutin déterminé, soit la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Outre celles-ci, le Président du Mouvement des Libéraux a aussi évoqué la problématique du calendrier électoral.

Il a déclaré que la publication du calendrier électoral est conditionnée par l'accomplissement d'un nombre de préalables. Notamment, le fichier électoral et la loi portant répartition des sièges. Or, jusqu'à preuve du contraire, les deux instruments sont indisponibles. Donc, techniquement, il est difficile d'organiser les élections cette année comme le dit la CENI. A cette liste, il a joute aussi le manque des moyens financiers qui posent problème. Cependant, Thomas Thomas Luhaka reste convaincu qu'il est possible que les élections se tiennent dans les six mois restant à condition que les bailleurs de fonds, ou encore, les partenaires internationaux, puissent venir en aide à la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Changement de dénomination

Thomas Luhaka s'était engagé, lui-même, à expliquer aux responsables de différentes structures du parti, la raison pour laquelle le parti a changé de dénomination. Ici, il a indiqué que la raison primordiale qui a conduit au changement de la dénomination n'est autre que la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre, gage d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé en République Démocratique du Congo, qui mettait fin au dédoublement des partis. C'est ainsi que, pour ôter tout prétexte fallacieux et mettre définitivement fin aux polémiques infondées sur cette problématique, les membres fondateurs avaient, à l'unanimité, décidé, à travers la résolution n°007/CF/MLC-L/06/2017 portant changement de dénomination du Parti, de changer le MLC/L, à dater du 13 juin 2017, en "MOUVEMENT DES LIBERAUX", ou encore, «ML». La vulgarisation a-t-il affirmé, interviendra dès l'arrivée des matériels appropriés.

Appel à l'enrôlement massif

Convaincu que sans carte d'électeurs on ne peut pas élire, Thomas a saisi l'occasion pour inviter les cadres à encourager la base d'aller s'enrôler car, le parti est déterminé à rafler plusieurs postes à l'Assemblée Nationale et à tous les niveaux. Pour ce faire, il a promis de se lancer, lui-même, dans cette perspective de sensibilisation en procédant par le renforcement des capacités des dirigeants communaux, de districts, des ligues et consorts, au moins une fois par semaine.