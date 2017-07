Seule la voie des urnes peut renouveler les animateurs des institutions à mandat électif en République Démocratique du Congo. Chercher à user d'autres voies, c'est vouloir rien de moins que de jeter le pays dans un chaos indescriptible.

Alors que des villes- mortes sont annoncées les 8 et 9 août, doublée des actions de désobéissance civile, Steve Mbikayi, le Président du parti travailliste -PT-, a, lui, choisi de sensibiliser les jeunes afin qu'ils ne puissent pas être des fers de lance de l'exécution de ces types d'actions. Qui, pour lui, ne constituent rien de moins que des chemins qui font régresser le pays. Pour insuffler cette logique dans les esprits, il vient d'instituer une école du nationalisme et patriotisme au Parti Travailliste. Hier, dimanche 23 juillet 2017, dans le cadre du lancement de cette initiative, il a été face aux jeunes sportifs du Parti Travailliste.

Dans une méthodologie choisie pour l'occasion, Mbikayi leur a prêché le civisme, le nationalisme et le patriotisme. Mieux, Steve Mbikayi leur aura étalé la situation politique de l'heure avec comme nœud central, la problématique des élections. S'il faut s'en remettre à la CENI, institution constitutionnellement chargée de l'organisation des joutes électorales, les élections ne seront pas possibles cette année, leur a-t-il confié, tout en leur demandant de suivre les indications données par la CENI pour les élections et non celles des politiques.

Non à la désobéissance civile. Oui à l'obéissance civile. C'est là l'appel de Mbikayi. Dimanche, il a eu le temps de le vendre aux jeunes de son parti. Pourquoi des villes- mortes telles que celles décrétées les 8 et 9 août ? Elles ne servent non à résorber la crise politique mais, rien de plus, à donner un coup sérieux à l'économie nationale déjà en proie à d'énormes difficultés. Les congolais, en général, et les kinois, en particuliers, doivent et aiment aller travailler pour gagner leurs vies.

Ainsi, Mbikayi recommande le rejet de ce mot d'ordre autant que celui appelant à la désobéissance civile. Refuser de payer l'eau, l'électricité, les impôts et autres, ne constitue en rien une manœuvre pouvant amener à l'organisation des élections comme par un coup de baguette magique. Seule la Commission Electorale nationale Indépendante -CENI- est habilité à organiser des élections. Et, le cap est déjà fixé. Le processus électoral continue sa marche sous la conduire de la CENI. Déjà, l'opération de révision du fichier électoral a atteint sa vitesse de croisière.

Patriotisme

"Il s'agit de l'ouverture de l'école du nationalisme et du patriotisme de notre parti. Chaque week-end, les jeunes vont se retrouver ici pour parler et chercher à savoir ce qu'est le nationalisme et le patriotisme. Aujourd'hui, c'était le tour de la jeunesse du PT. Nous leur apprenons cela. Au-delà, nous leur disons les réalités de la scène politique, savoir que les élections ne seront plus possibles cette année comme l'a dit la CENI.

Et que nous devons tous attendre le processus tel que conduit par elle. Ainsi, les jeunes sont appelés à ne pas suivre l'intoxication faite par certains de nos camarades politiques comme le mot d'ordre des villes- mortes décrétées pour le 8 août prochain. C'est de nature à porter des coups à l'économie ", a indiqué Steve Mbikayi face à la presse après la séance avec les jeunes.