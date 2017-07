Cameroun: Bafoussam - Qui s'occupe de la voirie urbaine ?

Chacun y va de son propre gré pour tenter de boucher les nids de poule. Le constat est ahurissant à la descente de la Chambre de commerce en plein centre de la capitale régionale de l'Ouest. Sur cet axe qui va vers le dispensaire Famla, les nids de poule et la qualité de la route font croire à une cité abandonnée.

Pour apporter sa contribution dans le bouchage de nombreux trous, un individu a aligné quelques morceaux de parpaing en pleine chaussée. Ce qui ne laisse personne indifférent. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'acte est visible dans la ville. Il suffit de passer devant un chantier pour constater que tous les morceaux de caillasses qui sortent de ce chantier sont déversés dans un trou devant les lieux des travaux.

Qu'importe s'il y a des clous, des bouts de planche et autres. L'essentiel est de chercher à fermer le trou. On a l'impression que les populations n'ont plus le droit de circuler aisément sans se fouler la cheville pour les piétons, et avoir les roues crevées pour les automobilistes ou les motocyclistes. On sait que d'habitude, on a vu les services techniques de la communauté urbaine de Bafoussam se déployer dans ce sens, en mettant toute sorte de terre, laissant des cailloux trainer partout. Ce qui indique simplement que ceux qui s'activent dans ses services techniques n'ont aucune qualification pour apporter des solutions durables et esthétiques. On se demande où sont passés tous ces agents des travaux publics qui avaient de l'expertise en la matière.

On voit les autorités administratives se balader dans la ville, mais elles ne critiquent jamais ce laisser-aller qui donne la voie à toute personne de déposer n'importe quoi sur la voie publique.

A Bafoussam, on a fait croire que c'est le C2D qui viendrait donner le visage du paradis à la ville. Et plus encore, si plusieurs habitants de la capitale régionale de l'Ouest rêvent de voir vraiment une poule de la Can 2019 se joue à Bafoussam, c'est simplement parce qu'ils espèrent qu'à travers cette compétition continentale, la voirie peut être aménagée.