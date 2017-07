Tunisie: Municipales - Les «indépendants» et les manœuvriers

Car si pour Ennahdha et Nida Tounès (l'officiel), les jeux sont pratiquement faits, avec une alliance couronnée d'un haut comité de coordination et des listes partisanes distinctes, les militants, dirigeants et personnalités de toutes les autres tendances et sensibilités, autant que les indépendants de tous bords, la bataille s'annonce complexe et ardue. Car il est question de se confronter à la grande masse des électeurs des deux partis qui ont raflé les suffrages lors des législatives de 2014.

Et s'il est vrai que le Nida actuel risque de ne pas drainer autant que le «vote utile» auquel avait appelé alors «Sil» Béji, laissant à son sort ledit «chaâb ennida» (peuple de Nida) que les sondages de Zargouni maintiennent en tête, le peuple d'Ennahdha semble garder la forme. D'où la crainte qu'exprime la multitude des autres expressions partisanes et associatives de ne récolter que d'insignifiantes miettes.

Une profusion de listes indépendantes

C'est ce qui provoqua la profusion des listes indépendantes se réclamant du «courant démocratique progressiste» ou «moderniste» qui sont, dans la plupart des cas, des alliances conjoncturelles craignant un raz-de-marée nahdhaoui.

C'est aussi ce qui fait dire à plusieurs partis qu'ils ne pensent pas se présenter partout et qu'ils songent à des alliances au cas par cas où à apporter un appui aux listes indépendantes.

Et parmi les leaders de ces partis, se manifestent de fins manœuvriers qui ne désespèrent pas de voir s'ériger une large coalition, peut-être autour de l'Accord de Carthage et du gouvernement d'union nationale, qui puisse renverser la balance et rééditer l'esprit originel de Nida Tounès.

Alliances d'un jour et retournements

C'est ce qui explique les alliances d'un jour qui se font et se défont et la multiplication aussi bien des allégeances au gouvernement Youssef Chahed, que les appels désordonnés de ses adversaires à voir remanier sa composition.

Dans cette expectative, les listes indépendantes ne manqueront pas de se multiplier, adossées à des personnalités de la société civile et à des politiques désabusés.

Avec pour argument que l'action municipale est une démocratie de proximité au service du citoyen qu'il est utile de préserver de l'hégémonie des partis et de leurs querelles de clocher.