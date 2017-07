Tunisie: Echaâb favorable à des listes de coalition

«Les forces progressistes et nationales sont conscientes de l'importance de ces élections et des leçons à tirer des scrutins de 2011 et 2014», a-t-il souligné dans une déclaration à l'agence TAP samedi en marge de l'organisation par son parti d'une conférence à Monastir.

Il a indiqué que le mouvement Echaâb et les partis qui lui sont proches «ne veulent pas vivre de nouveau l'expérience de l'Assemblée constituante à l'occasion des élections municipales et sont donc prêts à unifier les rangs des forces qui partagent avec eux les idées et l'idéologie et de participer dans des listes de coalition au scrutin afin de rétablir l'équilibre en faveur du peuple et de réaliser les objectifs de la révolution».

La conférence de samedi fait partie d'une série d'autres conférences que le mouvement va organisera dans certains gouvernorats en prévision des élections municipales prévues en décembre prochain.

Maghzaoui a qualifié au cours des travaux de la conférence de «malsain» le climat électoral, estimant que «l'administration n'est pas neutre».

«Notre parti ainsi que d'autres partis ont formulé des réserves sur le climat électoral et s'emploient à l'améliorer et bien se préparer au scrutin», a-t-il ajouté.