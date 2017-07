Tunisie: Les perspectives de réalisation se précisent

Pour sa part, le président du conseil municipal à Sfax a mis en exergue les conditions favorables à la mise en œuvre du projet Taparura, à savoir la réhabilitation des cités populaires limitrophes, le projet d'aménagement de la pénétrante nord-sud ainsi que le projet de construction de quatre échangeurs, en plus de l'aménagement de la route de Gabès, et de l'extension de l'aéroport, le tout, à côté du projet du métro léger.

A noter qu'aussi bien le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire que le gouverneur de Sfax ont mis l'accent sur l'intérêt accordé par le gouvernement à la réalisation du projet et son engagement en ce sens.

En tant que zone de loisirs et de divertissement par excellence, Taparura offrira plusieurs composantes, à savoir «Une marina, un centre commercial, un parc d'activités, des espaces de sports et de détente, un boulevard maritime riche en animation, etc.».

En ce qui concerne le tourisme de santé, le projet propose un éventail complet de soins et de techniques de relaxation haut de gamme, en l'occurrence Spa, centres de beauté, centres de santé, etc., comme il offre un cadre d'exception pour l'accueil des personnes âgées».

Taparura est appelé à «Offrir d'intéressantes opportunités aux investisseurs dans les domaines du tourisme d'affaires, de congrès et de santé, et ce, grâce à son infrastructure moderne comprenant des hôtels de haut standing.

Le projet «Offre aux citoyens et visiteurs un site balnéaire, un lieu de culture et de loisirs, une performance écologique, un paysage exceptionnel et une mémoire collective», indique le prospectus du projet.

22 investisseurs de grande envergure se sont manifestés lors d'une première étape, soit quatre autres sociétés dont deux tunisiennes, une émiratie, et la quatrième chinoise, en plus de deux bureaux d'études internationaux.

