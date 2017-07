Tunisie: Promouvoir le vivre-ensemble

On lui rendait hommage l'autre jour, à la mairie de Tunis. Cyrine ben Mlouka est expert comptable, trésorière de la chambre Femmes chefs d'Entreprise, et présidente du réseau Femmes Leaders Chefs d'Entreprise Maghrébines.

Elle est surtout charismatique, élégante, et maîtrise parfaitement l'art du dialogue, de la dialectique, le don du rassemblement.

Se revendiquant fille de Bourguiba, elle défend les valeurs et les ambitions que celui-ci avait pour les femmes. Et promet de se battre pour la valorisation de la place des femmes dans la vie publique.

C'est d'ailleurs à la femme tunisienne qu'elle dédie cet hommage remporté haut la main. «Je dédie ce prix à toutes les femmes tunisiennes nombreuses à s'être engagées dans la société civile et dans l'action politique, et qui contribuent chaque jour, chacune dans sa position, à l'enracinement de l'action progressiste en Tunisie, à la promotion de valeurs de citoyenneté, à l'instauration d'un cadre économique et social inclusif et solidaire, respectueux du développement durable».

Fière de cette distinction remportée, Cyrine ben Mlouka promet :«Je me suis engagée, dès ma candidature à ce prix, à agir activement afin de promouvoir le vivre-ensemble. Cette petite expression en deux mots, avec un trait d'union, est profonde au sens littéraire, et multidimensionnelle dans son application.

Le vivre-ensemble conduit à concevoir des villes où il fait bon vivre, qui favorisent l'inclusion des citoyens en facilitant leur mobilité, l'accès aux services de santé, d'éducation, de culture.

Une ville qui leur permet de contribuer sereinement à l'action publique, qui tient compte des défis climatiques, et des attributs du développement durable, qui met à disposition l'innovation technologique pour atteindre ses objectifs».

Dans ce cadre, et pour remplir cette mission, Cyrine ben Mlouka a donc créé un réseau de Femmes Leaders du Maghreb, réseau ami des villes et de l'AIMF car c'est en marge de l'Assemblée Générale de l'AIMF à Montréal que ce réseau est né.

Un réseau qui réunit des femmes issues des cinq pays du Maghreb, et de domaines variés. Ce qui nous amène à souhaiter en savoir davantage sur l'action de cette Association des Maires Francophones en Tunisie

L'AIMF a soutenu de nombreux projets dans la ville de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir et ce dans le but de renforcer leurs outils de gestion et soutenir la modernisation des services municipaux.

L'Association a aussi contribué à la mise à niveau des centres multimédias du lycée Sadiki, du lycée de jeunes filles d'El Omrane, et du collège de la rue du Pacha. Elle a soutenu le Centre Culturel de Sousse situé dans le siège de l'ancien tribunal charaïque.

Elle a également contribué à la réhabilitation de trois cimetières, le cimetière chrétien et le cimetière juif de Borgel, et le cimetière musulman d' El Jellaz.

Elle a également contribué à la réhabilitation des complexes sportifs d'El Omrane, ainsi qu'à celle du Centre de Santé municipal de Tunis, et à l'octroi de matériel de propreté pour la ville de Tunis. Aujourd'hui, l'AIMF est un pourvoyeur de fonds pour un large programme de lutte contre la drogue dans la médina de Tunis.