Tunisie: Qui sème la zizanie récolte l'opprobre

La marque d'un président seul « maître des horloges ». Elu au suffrage universel, doté de prérogatives constitutionnelles assez importantes, et soutenu par son parti arrivé en tête des élections législatives d'octobre 2014, il a déjà imprimé son empreinte à la marche du gouvernement et garde un œil vigilant sur son comportement.

Contrairement à son prédécesseur Moncef Marzouki qui a été porté à Carthage par la Constituante et s'est contenté d'inaugurer les chrysanthèmes, Béji Caïd Essebsi, fort de son expérience d'homme d'Etat, entend marquer son carré et imposer sa marque dans la conduite des affaires du pays.

Mais c'est le chef du gouvernement qui « détermine la politique générale de l'État ... et veille à sa mise en œuvre » (article 91). C'est un régime «hybride», un croisement entre le régime parlementaire et le régime présidentiel qui ne conviendrait pas à une jeune démocratie naissante.

« Le président de la République détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l'État et du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures après la consultation du chef du gouvernement » (article 77).

Cette situation est génératrice d'ambiguïtés dans les rapports entre le chef de l'Etat et le chef du gouvernement. Ambiguïtés déjà contenues dans la Constitution de janvier 2014 et la définition du partage des pouvoirs entre les deux.

Le terme « conflit larvé », s'il venait à être confirmé, serait très fort et mal à propos. Il pourrait donner matière aux interrogations sur les intentions des uns et des autres et leurs magouilles pour brouiller l'entente entre Béji Caid Essebsi et Youssef Chahed.

Cette manière de semer la zizanie entre Carthage et La Kasbah a connu une nouvelle dimension suite aux déclarations de la directrice d'une radio privée, Cap FM, sur les supposées menaces proférées à son encontre par le dirigeant de Nida Tounès, Borhen Bsaies qui, selon ses propos, lui a fait part d'un « conflit larvé » entre le président de la République et le chef du gouvernement.

Ce comportement ne fait qu'ajouter aux doutes que certains émettent sur la volonté du gouvernement d'aller de l'avant dans cette guerre et à leurs déclarations sur la politique de sélection qui l'entache. Et sur les parties qui tentent de la stopper, de peur qu'elle ne se propage pour les toucher parce que se sentant visées.

