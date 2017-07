Cote d'Ivoire: MTN et Lumos Global développent l'énergie solaire

Aux termes de l'accord, les clients du système d'électricité solaire de Lumos, pionnier dans ce domaine en Côte d'Ivoire, pourront payer l'électricité avec leur téléphone portable.

L'opérateur de téléphonie sud-africain MTN et Lumos Global, une entreprise néerlandaise spécialisée dans l'exploitation de l'énergie solaire, s'associent pour développer cette énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Lumos prévoit d'investir près de 100 millions de dollars dans l'énergie solaire en vue de toucher 70% des ménages ivoiriens qui ne sont pas connectés à l'électricité.

« Nous sommes à l'aube d'une révolution solaire en Côte d'Ivoire. Entre 2005 et 2015 les abonnés de téléphonie mobile ont décuplé, passant de 2,3 millions à 25 millions. Nous pourrions voir très bientôt la même dynamique pour l'énergie solaire, alors que les gens exigent une électricité de qualité, plus puissante et plus fiable », a déclaré Stéphan Abrahams, directeur de Lumos Côte d'Ivoire.

De son côté, Freddy Tchala, directeur de général de MTN Côte d'Ivoire, a salué un partenariat qui permettra « d'offrir aux populations vivant en Côte d'Ivoire (...) et aux 11 millions de clients (de MTN) l'accès à une solution alternative de qualité en matière d'électricité ». La téléphonie mobile représente 8% du PIB ivoirien et le secteur est l'un des plus gros employeurs du pays.

Première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire est engagée dans la reconstruction de son réseau électrique depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. Les autorités projettent d'investir 18 milliards de dollars dans le secteur d'ici à 2030, financés en grande partie par le privé. Abidjan ambitionne de doubler sa production actuelle (2.000 MW) d'ici à 2020, dont une bonne part de l'énergie renouvelable.

Détentrice d'un monopole de distribution, la Compagnie ivoirienne d'électricité, privatisée en 1990 et propriété du groupe franco-africain Eranove, fournit le courant à 1,3 million d'abonnés ivoiriens, et l'exporte vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina et le Mali.