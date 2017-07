Le mandat constitutionnel du Président Kabila avait pris fin depuis le 19 décembre 2016 et ceux de Députés Nationaux, Provinciaux et Sénateurs avaient pris fin pour les premiers depuis 5 ans et pour les derniers depuis février 2017.

Donc, en RDC aujourd'hui, Institution à mandat électif n'est légitime. Cependant, grâce à l'Accord du 31 Décembre 2016,violé par Kabila et sa majorité4e, perdants, une dérogation de 12 mois a été accordée à toutes les institutions en vue de l'organisation d'une transition qui court jusqu'en décembre 2017. A cinq mois de la fin de ladite Transition qui déboucherait par l'organisation des élections en Décembre 2017, dans un pays où les contraintes logistiques, et opérationnelles sont très importantes, la CENI n'est prête pour l'organisation des élections il n'y a ni calendrier, ni visibilité, mais elle continue à l'enrôlement sans un chronogramme objectif soulevant ainsi interrogations et inquiétudes dans l'opinion nationale internationale.

Les vives tensions politiques et sécuritaires suscitées par situation sont aggravées par une situation économique défavorable le contexte sécuritaire instable à l'Est du pays et les massacres civiles par les services de sécurités, l'armée et la police dans Kasaï.

Constatant une crise morale et psychologique dans le chef Président de la CENI, Corneille NANGA et en vue d'éviter une politique avec des conséquences incalculables dans le pays, l'UDPS,

Parti d'avant-garde, propose le présent calendrier électoral permettre à la CENI qui peine à trouver un cadre de réflexion trouver une source et une base des données pouvant avancer et clore débat qui fait rage dans l'opinion afin d'organiser les respectant le délais prévu dans l'Accord du 31 Décembre 2016.

Le présent calendrier proposé par l'UDPS inclus toutes les d'enrôlement des électeurs de 12 Provinces y compris l'espace confronté par les violences ainsi que la diaspora congolaise.

L'enrôlement des électeurs dans les deux provinces du Kasaï 2!econgolaise prendra 38 jours avec 880 Kts pour Kananga et 660 pour Tshikapa et 2200 kits pour toute la diaspora. Toutefois, représentation de notre diaspora ne pose pas assez de problème donné que la CENI avait déjà localisé le regroupement de celle-ci.

Après l'opération d'enrôlement dans le Kasaï et- de la diaspora ira jusqu'au 28 Août 2017. il nous restera 128 jours à dater du Août 2017 pour l'organisation de tous les scrutins.

Par ailleurs. d'après le 'Calendrier proposé par l'OIF, le présidentiel aura 105 jours et les scrutins législatifs national provincial auront 182 jours.

En faisant la moyenne pondérée des élections présidentielles et élections législatives combinées nationale et provinciales, aurons 105-182. = 287 jours pour l'ensemble des scrutins. Donc, moyenne pondérée sera de : 287 : 2= 143 jours. Quand on soustrait jours-128 jours nous aurons un écart de 15 jours qui nous dépasse 31 Décembre 2017. En effet, la proclamation des résultats élections législatives nationales et provinciales iront au-delà du janvier 2018.

Pour des raisons de commodité et d'honneur-aux martyrs du 16 1992, la prestation de serment et la passation de pouvoir entre président sortant et le nouveau Président Elu, seront le 16 2018, en vue de consacrer cette date « la journée Nationale de démocratie ».

En fait, pour mieux couronner le cycle électoral, l'installation l'Assemblée Nationale et les Assemblées Provinciales sera le 20 2018 et les élections des Sénateurs et Gouverneurs et Vice-Gouverneurs auront lieu le 15 Avril 2018. C'est de cette que l'UPDS pense résoudre cette crise électorale et clore ce débat.

C'est à CENI d'agir au lieu de tergiverser par des frisant la partialité.

Tel est Mesdames et Messieurs notre projet de calendrier faire avancer et permettre à la CENI d'organiser des élections dans paix et dans Je respect du délai prévu par l'Accord de ST. Silvestre.

Fait à Kinshasa, le 17/07/ Robert NKUMU Coordonnateur adjoint de la Cofondateur de l'UDPS