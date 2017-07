Congo-Kinshasa: CNSA - Kamerhe refuse d'être sous les ordres d'Olenghankoy

Le président de l'UNC, qui avait pourtant signé l' particulier remanié du 27 avril 2017, sous l'égide des présidents deux chambres du parlement, ne reconnait plus à Léon Kengo et Minaku la compétence de mettre en place le Conseil National de de l'Accord du 31 décembre 2016. Il saute aux yeux que Vital ne veut pas être second au sein de cette future nouvelle de transition et surtout travailler sous les ordres de Olenghankoy.

et président de l'aile dissidente du Rassemblement, qui a été au poste à l'issue d'une concertation organisée par les présidents deux chambres du parlement, Aubin Minaku de l'Assemblée Nationale Léon Kengo wa Dondo du Sénat, en l'absence des représentants Rassemblement dirigé par le tandem F. Tshisekedi/Pierre Lumbi et évêques de la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo), dépositaire de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Le voile a été finalement levé le samedi 22 juillet 2017 au Palais peuple sur l'identité du nouveau président du Conseil National Suivi de l'Accord du 31 décembre, plus de cinq mois après le décès son premier président, Etienne Tshisekedi. C'est Joseph Olenghankoy, président des Fonus (Forces Novatrices pour l'Unité et la Solidarité)

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.