Congo-Kinshasa: Massacres du Kassaï - La Dynamique prépare une plainte contre l'Etat congolais

Pour André Claudel Lubaya, les responsabilités doivent absolument établies dans les dossiers des tueries et fosses communes, pour mettre fin à l'impunité des auteurs physiques et de parrains, surtout que tous les jours qui passent, des d'autochtones du Grand Kasaï continuent de payer un lourd tribut l'insécurité.

André Claudel Lubaya a fait savoir quelques uns de ces avocats trouvent sur place à Kinshasa pour recevoir les plaintes et des victimes vivantes et des familles de celles qui sont déjà avant poursuivre les auteurs visibles et invisibles de la « guerre » planifiée par une main noire et imposée aux populations du Kasaï.

La Dynamique de l'Opposition tient absolument à voir clair dans massacres d'innocents, civils comme citoyens en uniforme à l'espace kasaïen, suite aux affrontements à répétition entre forces de sécurité (Armée et Police) et les miliciens de Nsapu.

