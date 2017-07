Congo-Kinshasa: Stephen O'Brien de l'ONU plaide pour une assistance humanitaire internationale au pays

Après une tournée dans les villes de Goma, Bukavu, Kalemie, et Kananga du 18 au 21 juillet 2017, le Secrétaire général adjoint Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des d'urgence, Stephen O'Brien a ,dans un point de presse animé l'enceinte de l'aéroport international de Ndjili le vendredi juillet 2017, affirmé que suite à la recrudescence de l' dans les provinces de la RDC, une assistance internationale s'impose afin de sauver des milliers de vies personnes déplacées.

Car, il est clair que le pays fait face à crise aigüe et il ne pas attendre pour agir.

Durant les douze derniers mois, le nombre des déplacés internes passé de 2,2 à 3,8 millions en seulement six mois. Entre 2016 et avril 2017, le nombre des personnes déplacées est de plus de mille par jour. De nouvelles contrées, comme dans les 5 provinces Grand Kasaï, ont été affectées avec 1,4 millions de déplacées.

Et, pour faire face à la situation humanitaire dans le Kasaï, sur 64,5 millions de dollars américains envisagés, seulement 11% ont accordés, a affirmé l'émissaire des Nations Unies. Ce qui répondront qu'à 24% des besoins exprimés. C'est ce contexte besoins qui grandissent rapidement et des ressources qui sont baisse qui ont constitué la raison principale de sa mission République Démocratique du Congo. Si rien n'est fait, 7,3 millions personnes en besoins humanitaires courent des risques.

Ces déplacés ont un besoin urgent d'aide humanitaire pour survivre.

Car, il est très inquiétant d'apprendre de nouvelles du lKasaï. garçon de 14 ans, nommé Muamba, avait perdu ses parents dans embuscade et il n'a pas des frères et sœurs. Il vit actuellement une famille d'accueil à Kananga. Ceci fait partie du programme protection qui a besoin de fonds. Un autre cas est celui d'un de 16 ans qui présentait un programme de croissance suite à malnutrition et des signes des coups de machette sur la tête. Ces cas constituent des vraies questions de protection sur lesquelles faut se focaliser.

Avec les partenaires, Stephen O'Brien a dit avoir exprimé le de doubler les efforts afin d'avoir deux fois plus de ressources subvenir aux besoins des personnes déplacées. C'est choquant de l'augmentation du taux de malaria en RDC par rapport à d'autres du monde.

Certes, il est vrai que c'est l'homme qui est à l'origine du et qu'il ne faut pas seulement chercher les coupables mais identifier les causes du conflit. Si les communautés locales ne pas capables de sauver leur propre communauté, les Nations Unies peuvent pas retourner en arrière pour sauver une vie déjà perdue.